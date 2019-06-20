Штати закликали Росію покарати винних у катастрофі МН17

Штати закликали Росію покарати винних у катастрофі МН17

Укрінформ
США закликали Росію притягнути до відповідальності винних у збитті літака рейсу MH17 на Донбасі.

Про це йдеться у заяві держсекретаря США Майкла Помпео.

"Усі обвинувачені сьогодні були членами очолюваних Росією сил на сході України. Ми закликаємо Росію поважати й дотримуватися резолюції 2166 (2014 р.) Ради Безпеки ООН і забезпечити, щоб всі обвинувачені, які нині перебувають у Росії, постали перед судом", — наголосив Помпео.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах назвали імена чотирьох причетних до катастрофи МН17. Це, зокрема, Леонід Харченко – українець, який воював на боці "ДНР", Сергій Дубинський – полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, очільник "ГРУ ДНР", саме його вважають організатором бойового застосування установки; Олег Пулатов - підполковник запасу російських ПДВ, причетний до перевезення "Бука", який займався організацією охорони району падіння уламків збитого літака; Ігор Гіркін - відставний офіцер збройних сил РФ, колишній полковник ФСБ, активний учасник російської збройної агресії в Україні.

Міжнародна Спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 (JIT) також оприлюднила дату, коли відбудеться суд - 9 березня 2020 року.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Читайте також: У МЗС сказали, які наслідки матиме для Росії ігнорування рішень міжнародних судів

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-