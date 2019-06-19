На полігоні в Нідерландах внаслідок удару блискавки постраждали 14 кадетів
Укрінформ
У результаті удару блискавки на військовому полігоні в нідерландському місті Оссендрехт постраждало 14 кадетів.
Про це повідомляє Королівська військова поліція Нідерландів у Twitter.
“На військовому полігоні в Оссендрехтє серйозно постраждав кадет унаслідок удару блискавки. Його було направлено до лікарні на гелікоптері. 13 інших кадетів отримали незначні травми, однак їх також було направлено до лікарні для контролю”, - повідомляє відомство.
Як повідомлялося, 7 червня в індійському штаті Уттар-Прадеш унаслідок потужної піщаної бурі та ударів блискавки загинуло щонайменше 19 людей.
Фото: nos.nl