На полігоні в Нідерландах внаслідок удару блискавки постраждали 14 кадетів

У результаті удару блискавки на військовому полігоні в нідерландському місті Оссендрехт постраждало 14 кадетів.

Про це повідомляє Королівська військова поліція Нідерландів у Twitter.

“На військовому полігоні в Оссендрехтє серйозно постраждав кадет унаслідок удару блискавки. Його було направлено до лікарні на гелікоптері. 13 інших кадетів отримали незначні травми, однак їх також було направлено до лікарні для контролю”, - повідомляє відомство.

Як повідомлялося, 7 червня в індійському штаті Уттар-Прадеш унаслідок потужної піщаної бурі та ударів блискавки загинуло щонайменше 19 людей.

Фото: nos.nl