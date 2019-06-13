Німеччиною пронісся ураган

Німеччиною пронісся ураган "Клаус", десятки постраждалих

Фото
Укрінформ
Більш як 20 осіб постраждали від урагану "Клаус", який пронісся територією Німеччини в середу увечері.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на місцеві ЗМІ.

"Щонайменше 21 людина отримала травми, більшість у Східній Німеччині", - пише Tagesschau.

Наголошується, що травми в основному отримані в результаті падіння гілок дерев. В землі Мекленбург-Передня Померанія велика гілка впала з висоти чотирьох метрів на гостей весільної церемонії, травмувавши трьох жінок і чотирьох чоловіків.

А в Оранієнбурзі, земля Бранденбург, під час вечірки були травмовані 11 людей, також унаслідок падіння зламаних гілок.

Крім того, постраждало багато автомобілів: на частину з них впали дерева, решта виявилися підтопленими.

У Берліні пожежній службі, до завдань якої входять і рятувальні операції, довелося виїжджати на виклики щонайменше 320 разів.

Майже на 2 години було паралізовано роботу столичного залізничного вокзалу. Рух вдалося відновити до ранку четверга після проведення ремонтних робіт на лініях. Однак залишаються проблеми з рухом міської електрички, технічні служби розчищають шляхи.

Читайте також: В Індії піщана буря та блискавки забрали вже 19 життів

На деяких автодорогах рух виявився неможливим, вони закриті і вранці четверга. Крім того, був дещо порушений режим роботи берлінських аеропортів.

Німецька метеослужба уточнює, що пориви вітру сягали в Берліні 110 км/год. За 2 години випало 35 літрів опадів на кв/м. Перед цим сильні грози спостерігалися в місті 2 ночі поспіль. У четвер погода дещо вщухла, хоча можливості нових гроз синоптики не виключають, температура повітря знизилася, в столиці до 28 градусів.

Фото: Morris Pudwell

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-