Німеччиною пронісся ураган "Клаус", десятки постраждалих
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Укрінформ
Більш як 20 осіб постраждали від урагану "Клаус", який пронісся територією Німеччини в середу увечері.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на місцеві ЗМІ.
"Щонайменше 21 людина отримала травми, більшість у Східній Німеччині", - пише Tagesschau.
Наголошується, що травми в основному отримані в результаті падіння гілок дерев. В землі Мекленбург-Передня Померанія велика гілка впала з висоти чотирьох метрів на гостей весільної церемонії, травмувавши трьох жінок і чотирьох чоловіків.