Німеччиною пронісся ураган "Клаус", десятки постраждалих

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на місцеві ЗМІ.

"Щонайменше 21 людина отримала травми, більшість у Східній Німеччині", - пише Tagesschau.

Наголошується, що травми в основному отримані в результаті падіння гілок дерев. В землі Мекленбург-Передня Померанія велика гілка впала з висоти чотирьох метрів на гостей весільної церемонії, травмувавши трьох жінок і чотирьох чоловіків.

А в Оранієнбурзі, земля Бранденбург, під час вечірки були травмовані 11 людей, також унаслідок падіння зламаних гілок.

Крім того, постраждало багато автомобілів: на частину з них впали дерева, решта виявилися підтопленими.

У Берліні пожежній службі, до завдань якої входять і рятувальні операції, довелося виїжджати на виклики щонайменше 320 разів.