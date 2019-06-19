Помпео і Могеріні обговорили питання безпеки й оборони в Європі

Державний секретар США Майкл Помпео під час зустрічі в вівторок з високим представником ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федерікою Могеріні обговорив низку спільних викликів, у тому числі російсько-українське питання.

Про це розповіла за результатами переговорів речниця Державного департаменту США Морган Ортагус, повідомляє власний кореспондент Укрінформу. "Держсекретар Помпео і верховний представник обговорили відносини США і ЄС, а також низку спільних інтересів та спільні виклики, що стоять перед Сполученими Штатами і Європою, у тому числі питання безпеки й оборони в Європі, Афганістан, Кубу, Іран, Лівію, Молдову, західні Балкани, Росію, Україну і Венесуелу", - зауважили в зовнішньополітичному відомстві США. Читайте також: США відряджають на Близький Схід тисячу військових Зустріч державного секретаря Сполучених Штатів і високого представника Євросоюзу відбулася безпосередньо в Державному департаменті США. Фото: U.S. Department of State.