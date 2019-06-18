США відряджають на Близький Схід тисячу військових

Пентагон відправляє на Близький Схід тисячу військових, а також додаткові армійські ресурси у зв'язку з агресивною активністю Ірану.

Про це офіційно заявив в.о. міністра оборони США Патрік Шенаген, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"У відповідь на запит Центрального командування США щодо додаткових сил, а також за порадою голови комітету начальників штабів та після проведення консультацій з Білим домом, я розпорядився відправити додатково близько 1000 військових в оборонних цілях для відповіді на повітряні, військово-морські та наземні загрози на Близькому Сході", - заявив глава Пентагону.

Він підкреслив, що останні атаки, проведені Іраном проти комерційних танкерів, несуть загрозу інтересам США і американським військовим у регіоні.

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Водночас Шенаген запевнив, що Сполучені Штати "не шукають конфлікту з Іраном", а прагнуть гарантувати безпеку своїх інтересів у регіоні.

"Ми й надалі уважно стежитимемо за ситуацією і коригуватимемо рівень військової присутності відповідно до повідомлень розвідки та вірогідності загроз", - наголосив в.о. міністра оборони США.

Нагадаємо, минулого тижня державний секретар США Майкл Помпео виступив із заявою про відповідальність іранських сил за підрив двох нафтових танкерів. Пізніше він підтвердив, що адміністрація Трампа обмірковує військову відповідь на дії Ірану в регіоні.