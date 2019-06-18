Конгрес США затвердив пакет допомоги Україні на $250 мільйонів

Конгрес США затвердив весь пакет безпекової допомоги на суму 250 млн. дол., що має бути наданий Україні у 2019 році по лінії Пентагону на посилення національної безпеки і оборони.

Про це повідомляє посольство України у США в Facebook.

«Конгрес США затвердив весь пакет безпекової допомоги на суму 250 млн. дол., що має бути наданий Україні у 2019 році по лінії Пентагону на цілі посилення національної безпеки і оборони. Таким чином, у Вашингтоні визнали, що Україна продовжує рух шляхом реформ, демонстрацією чого, у т.ч., стало неухильне виконання положень схваленого минулого року Закону про національну безпеку», - йдеться у повідомленні.

У посольстві додали, що відповідні структури Міністерства оборони США вже розпочали процедури укладення контрактів на постачання обладнання і надання послуг для оборонного сектору України користуючись з коштів бюджету 2019 року.

“Цьогорічний пакет безпекової допомоги передбачає надання нашій державі як нелетальних, так і летальних видів оборонного озброєння, з окремим акцентом на підтримку Військово-Морських Сил Збройних Сил України”, - уточнили у посольстві та висловили вдячність американським партнерам за потужну підтримку у боротьбі з російською агресією.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні Пентагон офіційно підтвердив виділення $250 млн для України в контексті співробітництва у сфері безпеки й оборони.

Кошти будуть спрямовані на співробітництво у сфері безпеки для надання додаткової підготовки, забезпечення обладнанням, а також консультативних зусиль з метою нарощування потенціалу Збройних сил України.