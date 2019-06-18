Меркель під час зустрічі із Зеленським стало зле

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Під час виконання національних гімнів країн перед почесною вартою глава німецького уряду похитнулася кілька разів, співробітники відомства готові були прийти їй на допомогу. Однак Меркель оговталася, і коли вони з Зеленським проходили повз почесну варту, вже посміхалася.

Відповідне відео оприлюднило агентство AP.

На запитання з цього приводу під час брифінгу Меркель зізналася, що почувалася не дуже добре.

Однак вона зазначила, що «випила щонайменше три склянки води», та почувається після цього добре.

Читайте також: Меркель запевнила Зеленського у збереженні санкцій проти Росії

Як повідомляв Укрінформ, 18 червня Зеленський перебуває з офіційним візитом у Німеччині.