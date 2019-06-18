У Франції затримали експрезидента УЄФА Платіні

У Франції затримали колишнього президента УЄФА Мішеля Платіні в рамках розслідування про корупцію при відборі країни-господаря на Чемпіонат світу у 2022 році.

Про це повідомляє видання Mediapart. «Колишній президент УЄФА і екскапітан збірної Франції з футболу Мішель Платіні був затриманий у вівторок, 18 червня, у рамках розслідування корупції щодо визначення Катару країною проведення Чемпіонату світу 2022 року», - повідомляє видання. Платіні затримав антикорупцій підрозділ поліції у французькому місті Нантер. Читайте також: Україна може прийняти один з наступних молодіжних чемпіонатів світу з футболу Рішення ФІФА про надання Катару права прийняти Чемпіонат світу з футболу було ухвалене у грудні 2010 року.