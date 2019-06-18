Трамп зажадав від The New York Times розкрити свої джерела

Обурення президента викликала публікація, присвячена можливому кібервтручанню США в російську енергетичну інфраструктуру.

Про це Дональд Трамп написав у Twitter.

"Історія про ескалацію атак США на російську енергосистему - це Fake News, і The Failing New York Times про це знає", - підкреслив Трамп.

The story in the @nytimes about the U.S. escalating attacks on Russia’s power grid is Fake News, and the Failing New York Times knows it. They should immediately release their sources which, if they exist at all, which I doubt, are phony. Times must be held fully accountable! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 червня 2019 р.

Господар Білого дому зажадав від газети "негайно розкрити свої джерела", висловивши водночас упевненість у тому, що вони (якщо такі взагалі існують), є фальшивими.

15 червня у NYT вийшла стаття, в якій стверджувалося, що США таємно впроваджують шкідливі коди в російські енергомережі. Трамп назвав цю публікацію неправдивою та звинуватив газету у "віртуальному акті державної зради".