Трамп зажадав від The New York Times розкрити свої джерела

Трамп зажадав від The New York Times розкрити свої джерела

Укрінформ
Обурення президента викликала публікація, присвячена можливому кібервтручанню США в російську енергетичну інфраструктуру.

Про це Дональд Трамп написав у Twitter.

"Історія про ескалацію атак США на російську енергосистему - це Fake News, і The Failing New York Times про це знає", - підкреслив Трамп.

Господар Білого дому зажадав від газети "негайно розкрити свої джерела", висловивши водночас упевненість у тому, що вони (якщо такі взагалі існують), є фальшивими.

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15 червня у NYT вийшла стаття, в якій стверджувалося, що США таємно впроваджують шкідливі коди в російські енергомережі. Трамп назвав цю публікацію неправдивою та звинуватив газету у "віртуальному акті державної зради".

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