Євросоюз закликає нову владу Молдови до обережності та до продовження реформ

Євросоюз уважно слідкуватиме за конкретними діями нової влади в Молдові та сподівається, що країна продовжить рухатися шляхом реформ, зокрема тих, що передбачені Угодою про асоціацію ЄС-Молдова.

Про це у понеділок під час прес-конференції за підсумками зустрічі європейських міністрів закордонних справ у Люксембурзі заявила Високий представник ЄС Федеріка Могеріні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми уважно слідкували за розвитком подій та робили дуже чіткі послання впродовж минулих десяти днів, закликаючи до мирного, впорядкованого та демократичного передання влади, відповідно до результатів парламентських виборів у лютому. Для нас завжди було зрозумілим, що саме має бути зроблено (в Молдові), щоб мати повну підтримку з боку Європейського Союзу, включаючи фінансову. Це - робота над імплементацією Угоди про асоціацію, продовження реформ у країні. І не тому, що є запит від Європейського Союзу, а внаслідок прагнень народу Молдови, який хотів би бачити здійснення цих реформ», - наголосила Високий представник ЄС.

Вона привітала той факт, що на цей момент Молдові вдалося знайти мирне та демократичне рішення для політичної кризи. За її словами, Євросоюз активно долучається до процесу врегулювання. Вже за кілька днів до Молдови з візитом прибуде Єврокомісар Йоганнес Ган, щоб донести конструктивну позицію Євросоюзу. Європейська сторона також сподівається, що невдовзі відбудеться візит представників влади Молдови до Брюсселя, зокрема, для участі у Раді асоціації, головною темою якої стане імплементація порядку денного двосторонньої Угоди про Асоціацію, включаючи створення зони вільної торгівлі.

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«Ще одне наше послання – певної обережності в підходах. Ми будемо проводити уважний моніторинг наступних кроків, чи виконає влада ті зобов’язання, які вона висловила, чи вони будуть втілюватися в реальності. Ми закликаємо наших молдовських друзів залишатися відданими позитивним і конкретним зобов’язанням, продовжувати працювати у напрямку реалізації порядку денного реформ, яких ця країна так довго очікує. Зараз, на моє переконання, настав час, щоб їх втілити», - наголосила Могеріні.