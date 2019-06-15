Президент Молдови заявив про подолання політичної кризи

Президент Молдови Ігор Додон вважає, що скасування Конституційним судом рішень про розпуск парламенту і про проведення дострокових виборів дозволило подолати політичну кризу у країні.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові.

«Вітаю сьогоднішнє рішення Конституційного суду про перегляд рішень від 7-9 червня 2019 року. Усі сумнівні юридичні тлумачення, які призвели до виникнення політичної та інституційної кризи в Республіці Молдова, було скасовано. Політичну і конституційну кризу подолано», - заявив Додон.

Кількома годинами раніше Конституційний суд скасував прийняті раніше рішення про закінчення терміну формування уряду, розпуск парламенту і відсторонення президента Додона з посади.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні уряд Молдови під керівництвом Павла Філіпа пішов у відставку, а сьогодні своє перше засідання провів новий уряд на чолі з Майєю Санду.

8 червня в парламенті Молдови повідомили про створення тимчасової коаліції, до складу якої увійшли депутати з фракцій Партії соціалістів і політичного блоку «ACUM». На засіданні спікером було обрано голову Партії соціалістів Зінаїду Гречаний, а також затверджено новий склад уряду на чолі з Майєю Санду. Однак КС всі ці рішення парламенту назвав неконституційними, зобов'язавши президента розпустити парламент.