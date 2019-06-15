Прем'єр Молдови вимагає відставки суддів Конституційного суду

Прем'єр-міністр Молдови Майя Санду вимагає негайної відставки суддів Конституційного суду.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook після того, як КС заявив про анулювання прийнятих ним 7 і 9 червня рішень, які спровокували політичну кризу в країні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові.

«Я закликаю суддів КС негайно подати у відставку, якщо у них залишилося хоч трохи честі і поваги до Конституції Республіки Молдова та громадян цієї країни», - написала Санду.

Вона підкреслила, що «Конституційний суд зобов'язаний приймати рішення відповідно до положень Конституції, а не на основі рішень політичних діячів».

Кількома годинами раніше Конституційний суд скасував прийняті раніше рішення про закінчення терміну формування уряду, розпуск парламенту і відсторонення президента Додона з посади.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні уряд Молдови під керівництвом Павела Філіпа пішов у відставку, а сьогодні своє перше засідання провів новий уряд на чолі з Майєю Санду.

8 червня у парламенті Молдови повідомили про створення тимчасової коаліції, до складу якої увійшли депутати з фракцій Партії соціалістів і політичного блоку «ACUM». На засіданні спікером було обрано голову Партії соціалістів Зінаїду Гречаний, а також затверджено новий склад уряду на чолі з Майєю Санду. Однак КС всі ці рішення парламенту назвав неконституційними, зобов'язавши президента розпустити парламент.