Конституційний суд Молдови скасував свої рішення, що призвели до кризи

Конституційний суд Молдови скасував свої рішення про закінчення терміну формування уряду, розпуск парламенту і призначення екс-прем'єр-міністра Павла Філіпа виконуючим обов'язки президента, що спричинили політичну кризу у країні.

Про це оголосив голова КС Міхай Поалелунжь, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові.

«Найближчим часом на сайті КС буде опублікований прес-реліз щодо прийнятого рішення про анулювання всіх прийнятих рішень в період з 7 по 9 червня 2019 року», - заявив голова КС.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні уряд Молдови під керівництвом Павла Філіпа пішов у відставку, а сьогодні своє перше засідання провів новий уряд на чолі з Майєю Санду.

8 червня у парламенті Молдови повідомили про створення тимчасової коаліції, до складу якої увійшли депутати з фракцій Партії соціалістів і політичного блоку «ACUM». На засіданні було обрано спікером парламенту голову Партії соціалістів Зінаїду Гречаний, а також затверджено новий склад уряду на чолі з Майєю Санду.

Однак, Конституційний суд Молдови ухвалив рішення про визнання неконституційними всіх прийнятих парламентом 8 червня і в наступний період рішень, постанов і законодавчих актів, а також обрання Зінаїди Гречаний спікером, а Майї Санду - прем'єр-міністром.

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На думку більшості експертів, саме рішення вищої інстанції викликали політичну і конституційну кризу.

11 червня президент Молдови Ігор Додон анулював підписаний раніше заступником голови Демпартії Павлом Філіпом указ про розпуск парламенту, назвавши рішення Конституційного суду «посяганням на національну безпеку країни». Додон неодноразово заявляв про необхідність перегляду рішень Конституційного суду.