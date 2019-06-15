США привітали мирну передачу влади у Молдові

Державний департамент США привітав рішення Демпартії Молдови відмовитися від влади на користь уряду Майї Санду та нової парламентської більшості, обраної демократичним шляхом.

Про це йдеться на сайті Держдепу.

«Сполучені Штати вітають рішення Демократичної партії вийти зі складу уряду на користь прем'єр-міністра Майї Санду та коаліції, сформованої демократично обраним парламентом», - йдеться у повідомленні.

У Держдепі також відзначили мирну передачу влади у Молдові.

"Ми натхненні тим, що нова коаліція, та колишній уряд здійснили мирну передачу влади, що відображає волю народу Молдови. Закликаємо до стриманості в цей перехідний період", - зазначили у відомстві і запевнили, що США продовжуватимуть уважно стежити за розвитком ситуації в Молдові та співпрацюватимуть з усіма молдаванами, допомагаючи їм будувати процвітаюче та демократичне майбутнє.

Як відомо, в суботу, 8 червня, в парламенті Молдови повідомили про створення тимчасової коаліції, до складу якої увійшли депутати з фракцій Партії соціалістів і політичного блоку «ACUM» (під угодою підписалися 60 депутатів). Усього в парламенті Молдови - 101 депутат.

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На засіданні було обрано спікера парламенту - голову Партії соціалістів Зінаїду Гречаний, а також затверджено новий склад уряду на чолі з Майєю Санду.

Однак Конституційний суд Молдови виніс вердикт про визнання неконституційними всіх прийнятих нинішнім складом парламенту 8 червня і в наступний період рішень, постанов і законодавчих актів. У тому числі неконституційними було оголошено призначення Гречаний спікером парламенту, а Санду прем'єр-міністром.

У вівторок, 11 червня, президент Молдови Ігор Додон анулював підписаний раніше заступником голови Демпартії Павлом Філіпом указ про розпуск парламенту, назвавши рішення Конституційного суду «посяганням на національну безпеку країни». Додон не виключає перегляду рішень Конституційного суду.