Керівництво Демпартії Молдови та олігарх Плахотнюк залишили країну

Молдову залишили політики та бізнесмени, пов’язані з Демократичною партією.

Про це повідомляє "Новое Время".

Дані сервісу flightradar24 показують, що один літак Bombardier CRJ-200LR полетів у Москву, Gulfstream G200 приземлився в Одесі, а третій бізнес-джет - у Лондоні.

За даними ЗМІ, країну, зокрема, покинув глава Демпартії й олігарх Влад Плахотнюк.

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Місцеві телеканали також повідомили, що на шляху в аеропорт Кишинева спостерігаються великі затори.

Раніше в уряді Молдови анонсували розслідування можливого виведення коштів з країни главою Демократичної партії Володимиром Плахотнюком.

Нагадаємо, що увечері 14 червня в Молдові старий уряд Павла Філіпа в повному складі пішов у відставку.

До недавнього часу в країні діяли два уряди — новий уряд на чолі з прем'єром Майєю Санду і старий уряд Павла Філіпа, який мав підтримку Конституційного суду.

Легітимність нового уряду Молдови визнали США, ЄС, а також РФ. Президент Ігор Додон висловився на підтримку уряду Санду.