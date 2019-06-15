Німеччина готова підтримати новий уряд Молдови

Офіційний Берлін позитивно оцінив відставку старого уряду Молдови і пообіцяв підтримку новому.

Про це заявив в Twitter глава МЗС ФРН Гайко Маас.

«Вітаємо оголошену відставку старого уряду Молдови, що відкриває шлях для нового уряду, обраного парламентом, і означає мирний поворот. Німеччина готова надати підтримку», - йдеться в повідомленні.

AM @HeikoMaas: Begrüßen den angekündigten Rückzug der alten Regierung in Moldau, macht den Weg frei für vom Parlament gewählte neue Regierung und friedlichen Wandel. ist bereit, zu unterstützen. — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) 14 червня 2019 р.

Нагадаємо: у п'ятницю уряд Молдови під керівництвом Павла Філіпа заявив, що подасть у відставку, поступаючись місцем новому уряду країни під керівництвом Майї Санду.