Прем'єр Санду після відставки уряду Філіпа оголосила Молдову вільною

Прем'єр-міністр Молдови Майя Санду заявила, що відставка уряду під керівництвом Павла Філіпа стала перемогою не парламентської коаліції, а всіх громадян країни.

Про це вона сказала під час брифінгу, коментуючи рішення Демократичної партії про відставку уряду Павла Філіпа, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові.

«Рішення Демократичної партії - природне, але запізніле, тому що уряду Павла Філіпа немає з 8 червня, коли легітимним парламентом було затверджено новий уряд країни. На жаль, режим під керівництвом Плахотнюка (Влад Плахотнюк - лідер Демпартії) кілька днів тримав у заручниках цілу країну. Але, нарешті, Молдова стала вільною», - заявила Санду.

За її словами, «образливі дії» Плахотнюка «не залишаться безкарними», і незабаром незалежне правосуддя застосує необхідні санкції до Плахотнюка і тих, хто виконував його накази.

Глава молдавського уряду висловила сподівання, що члени Демократичної партії цивілізовано стануть до парламентської роботи, а не займатимуться саботажем і шантажем державних службовців.

Санду закликала також членів Конституційного суду переглянути свої рішення, які було прийнято з порушенням Конституції, і піти в почесну відставку. Вона закликала до негайної відставки і Генерального прокурора країни Едуарда Харунжена.

Раніше Демократична партія заявила про відставку уряду під керівництвом Павла Філіпа.

Як відомо, в суботу, 8 червня, в парламенті Молдови повідомили про створення тимчасової коаліції, до складу якої увійшли депутати з фракцій Партії соціалістів і політичного блоку «ACUM» (під угодою підписалися 60 депутатів). Усього в парламенті Молдови - 101 депутат.

На засіданні було обрано спікера парламенту - голову Партії соціалістів Зінаїду Гречаний, а також затверджено новий склад уряду на чолі з Майєю Санду.

Однак, Конституційний суд Молдови виніс вердикт про визнання неконституційними всіх прийнятих нинішнім складом парламенту 8 червня і в наступний період рішень, постанов і законодавчих актів. У тому числі неконституційними було оголошено призначення Гречаний спікером парламенту, а Санду прем'єр-міністром.

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У вівторок, 11 червня, президент Молдови Ігор Додон анулював підписаний раніше заступником голови Демпартії Павлом Філіпом указ про розпуск парламенту, назвавши рішення Конституційного суду «посяганням на національну безпеку країни». Додон не виключає перегляду рішень Конституційного суду.