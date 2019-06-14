У Молдові уряд Філіпа йде у відставку

Уряд під керівництвом Павла Філіпа, заступника голови правлячої донедавна в Молдові Демократичної партії піде у відставку, поступаючись місцем новому уряду країни під керівництвом Майї Санду.

Про це на брифінгу в Кишиневі заявив заступник голови Демпартії Володимир Чеботар за підсумками проведеного засідання Національної ради партії, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові.

«Ми взяли до відома відмову представників Партії соціалістів і політичного блоку «ACUM» від діалогу з врегулювання політичної кризи у Молдові. У ситуації, що склалася, ми прийняли рішення відмовитися від влади. У найближчі години уряд під керівництвом Павла Філіпа оголосить про свою відставку», - заявив Чеботар.

Він відзначив також, що всі державні установи будуть розблоковані, подякувавши прихильникам Демпартії за підтримку.

Наразі представники парламентської коаліції аж ніяк не прокоментували рішення демократів. Очікується, що у найближчі години коаліція виступить із заявою.

Як відомо, в суботу, 8 червня, в парламенті Молдови повідомили про створення тимчасової коаліції, до складу якої увійшли депутати з фракцій Партії соціалістів і політичного блоку «ACUM» (під угодою підписалися 60 депутатів). Всього в парламенті Молдови - 101 депутат.

На засіданні було обрано спікера парламенту - голова Партії соціалістів Зінаїда Гречана, а також затверджено новий склад уряду на чолі з Майєю Санду.

Проте Конституційний суд Молдови виніс вердикт про визнання неконституційними всіх прийнятих нинішнім складом парламенту 8 червня і в наступний період рішень, постанов і законодавчих актів. Інстанція винесла вердикти про неконституційність обрання Зінаїди Гречаної спікером, а Майї Санду прем'єр-міністром.

У вівторок, 11 червня, президент Молдови Ігор Додон анулював підписаний раніше заступником голови Демпартії Павлом Філіпом указ про розпуск парламенту, назвавши рішення Конституційного суду «посяганням на національну безпеку країни». Додон не виключає перегляду рішень Конституційного суду.

Державні установи в Кишиневі були заблоковані прихильниками Демократичної партії.

Президент Ігор Додон і новий прем'єр Майя Санду закликали своїх прихильників провести в неділю, 16 червня, в Кишиневі «народний марш» на підтримку парламентської коаліції і нового уряду.