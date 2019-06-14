Криза у Молдові: новий прем’єр вимагає відставки генпрокурора

Новий прем'єр-міністр Молдови Майя Санду вимагає відставки генпрокурора країни Едуарда Харунжена у зв'язку з оприлюдненими матеріалами про "прослуховування телефонів ряду молдавських опозиційних політиків журналістів".

Про це Санду написала на своїй сторінці в Facebook, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові.

"Немає сумнівів у тому, що в Республіці Молдова протягом багатьох років було встановлено олігархічний режим, який використовує бандитські методи для залякування і шантажу людей, які протистоять йому. За порушення Конституції і законів я прошу Харунжена подати у відставку. Замість цього за конкурсом буде найнятий незалежний прокурор для забезпечення дотримання закону проти всіх корупціонерів і катів режиму", - написала Санду.

Раніше журналісти RISE Moldova оприлюднили результати розслідування, згідно з якими за останні роки влада Молдови розгорнула справжню кампанію щодо прослуховування і стеження за опонентами демократичного уряду. За даними розслідування, під пильною увагою прокурорів і поліцейських опинилися більш як 50 осіб, включаючи політиків, представників громадянського суспільства і журналістів. Їхні телефонні розмови прослуховувалися, а за особистим життям деяких із них навіть велося спостереження. У їхніх будинках, за твердженням журналістів, було встановлено мікрофони й відеокамери.

Як відомо, в суботу, 8 червня, в парламенті Молдови повідомили про створення тимчасової коаліції, до складу якої увійшли депутати з фракцій Партії соціалістів і політичного блоку «ACUM» (під угодою підписалися 60 депутатів). Усього в парламенті Молдови - 101 депутат.

На засіданні було обрано спікера парламенту - голову Партії соціалістів Зінаїду Гречаний, а також затверджено новий склад уряду на чолі з Майєю Санду.

Однак, Конституційний суд Молдови виніс вердикт про визнання неконституційними всіх ухвалених нинішнім складом парламенту 8 червня та в наступний період рішень, постанов і законодавчих актів. Інстанція винесла вердикти про неконституційність обрання Зінаїди Гречаний спікером, а Майї Санду прем'єр-міністром.

У вівторок, 11 червня, президент Молдови Ігор Додон анулював підписаний раніше заступником голови Демпартії Павлом Філіпом указ про розпуск парламенту, назвавши рішення Конституційного суду «посяганням на національну безпеку країни». Додон не виключає перегляду рішень Конституційного суду.

Втім, державні установи в Кишиневі залишаються заблокованими прихильниками Демократичної партії.

Президент Ігор Додон і новий прем'єр Майя Санду закликали своїх прихильників провести в неділю, 16 червня, у Кишиневі «народний марш» на підтримку парламентської коаліції і нового уряду.