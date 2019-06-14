Додон заявив, що на нього готується замах

Президент Молдови Ігор Додон розповів напередодні в ефірі громадського телебачення, що у нього є інформація про замах, що начебто готується проти нього.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові.

«У мене є інформація про це зі своїх джерел. Демпартія прагне будь-якою ціною зберегти владу. А для цього демократам потрібно усунути президента, щоб зробити нову владу нефункціональною. Якщо не буде президента Додона, нікому буде підписувати закони, що приймаються парламентом, а значить вони не будуть працювати, і Демпартія залишиться при владі", - заявив Додон.

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За його словами, Демократична партія намагалася усунути його від влади через прокуратуру, порушенням кримінальних справ. Однак, зазначив Додон, президента може відсторонити від посади тільки парламент.

«Тоді вони вирішили залякувати мене і членів моєї родини... Вони сподівалися, що я злякаюсь і подам у відставку. Тому і вимагали відставки. Теж не вийшло. Вони сподівалися, що я поїду за кордон, дуже б цього хотіли. Не дочекаються», - сказав президент.

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Додон підкреслив, що у даній ситуації демократи стали розглядати можливість його фізичної ліквідації.

«У мене є інформація від своїх служб, що вже намагалися знайти кілера - спочатку в Молдові, потім вийшли на бандитів в Одесі. Я все знаю, але я не поступлюся», - заявив молдавський президент.

Як повідомляв Укрінформ, у суботу, 8 червня, в парламенті Молдови повідомили про створення тимчасової коаліції, до складу якої увійшли депутати з фракцій Партії соціалістів та політичного блоку ACUM (під угодою підписалися 60 депутатів). Всього в парламенті Молдови – 101 депутат. На засіданні був обраний спікер парламенту – голова Партії соціалістів Зінаїда Гречаний, а також затверджено новий склад уряду на чолі з Майєю Санду.

Однак, Конституційний суд Молдови виніс вердикт про визнання неконституційними всіх прийнятих нинішнім складом парламенту 8 червня і в наступний період рішень, постанов та законодавчих актів. Інстанція винесла рішення про неконституційність обрання Зінаїди Гречаний спікером, а Майї Санду — прем'єр-міністром.

У вівторок, 11 червня, президент Молдови Ігор Додон анулював підписаний раніше заступником голови Демпартії Павлом Філіпом указ про розпуск парламенту, назвавши рішення Конституційного суду «посяганням на національну безпеку країни». Тим часом, державні установи в Кишиневі залишаються заблокованими прихильниками Демократичної партії.