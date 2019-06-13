Глава делегації ЄС у Кишиневі підтвердив визнання Євросоюзом нового уряду Молдови

Глава делегації ЄС у Кишиневі Петер Міхалко підтвердив визнання Євросоюзом нового уряду Молдови на чолі з Майєю Санду.

Про це стало відомо за підсумками зустрічі Міхалко з новим міністром закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Ніку Попеску, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в РМ.

Відповідаючи на запитання журналістів, глава делегації ЄС нагадав, що кілька днів тому Європейський Союз оприлюднив спільну декларацію Верховного представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Федеріки Могеріні і Єврокомісара з питань розширення і політики добросусідства Йоганнеса Гана. У заяві наголошувалося, що Євросоюз готовий співпрацювати з законним з демократичної точки зору урядом, грунтуючись на взаємній прихильності реформам і основоположним принципам, закріпленим в Угоді про асоціацію.

Як повідомляв Укрінформ, 8 червня у парламенті Молдови повідомили про створення тимчасової коаліції, до складу якої увійшли депутати з фракцій Партії соціалістів та політичного блоку «ACUM» (під угодою підписалися 60 депутатів зі 101-го).

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На засіданні спікером парламенту була обрана голова Партії соціалістів Зінаїда Гречаний, а також затверджено новий склад уряду на чолі з Майєю Санду.

Однак, Конституційний суд Молдови виніс вердикт про визнання неконституційними всіх прийнятих нинішнім складом парламенту 8 червня і в наступний період рішень, постанов та законодавчих актів. Інстанція винесла вердикти про неконституційність обрання Гречаний спікером, а Санду - прем'єр-міністром.

11 червня президент Молдови Ігор Додон анулював підписаний раніше заступником голови Демпартії Павелом Філіпом указ про розпуск парламенту, назвавши рішення Конституційного суду «посяганням на національну безпеку країни».

Тим часом, державні установи у Кишиневі залишаються заблокованими прихильниками Демократичної партії.

Додон і Санду закликали своїх прихильників провести у неділю, 16 червня, у Кишиневі «народний марш» на підтримку парламентської коаліції та нового уряду.