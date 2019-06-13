Спецпредставник України зустрівся у Кишиневі з усіма молдавськими очільниками

Спецпредставник України з питань придністровського врегулювання Віктор Крижанівський 12 червня здійснив робочу поїздку до Республіки Молдова, де провів зустрічі з усіма молдавськими очільниками.

Про це повідомляє у четвер прес-служба Міністерства закордонних справ України.

"У першій половині дня відбулися зустрічі зі спікером обраного за результатами виборів 24 лютого цього року парламенту Зінаїдою Гречаний і призначеними парламентською більшістю прем’єр-міністром Майєю Санду та членами її уряду - главою зовнішньополітичного відомства Ніколаєм Попеску, віце-прем'єром з питань реінтеграції Василем Шовою. У другій половині дня проведено зустрічі з прем’єр-міністром Павлом Філіпом та членами його уряду – віце-прем’єром з питань реінтеграції Крістіною Лєснік, міністром закордонних справ та європейської інтеграції Тудором Уляновскі", - йдеться у повідомленні.

Український дипломат також зустрівся з главою делегації ЄС в Республіці Молдова Петером Міхалко, послом Румунії в Молдові Даніелем Іоніце та представниками Посольства США в Молдові.

Як поінформували в МЗС, під час обміну думками щодо ситуації в Молдові було відзначено, що нинішня політична криза потенційно дестабілізує безпекову ситуацію в регіоні.

"Віктор Крижанівський наголосив, що для України важливо, щоб Молдова і надалі рухалася шляхом європейської інтеграції. Україна закликає всі політичні сили в Республіці Молдова вирішувати суперечки шляхом політичного діалогу, щоб уникнути силового протистояння і в підсумку знайти виважене рішення, яке стабілізує ситуацію і сприятиме подальшому демократичному розвитку держави", - зазначили в українському зовнішньополітичному відомстві.

Як повідомляв Укрінформ, у суботу, 8 червня, в парламенті Молдови повідомили про створення тимчасової коаліції, до складу якої увійшли депутати з фракцій Партії соціалістів і політичного блоку «ACUM» (під угодою підписалися 60 депутатів). Усього в парламенті Молдови - 101 депутат.

На засіданні було обрано спікера парламенту - голову Партії соціалістів Зінаїду Гречаний, а також затверджено новий склад уряду на чолі з Майєю Санду.

Однак, Конституційний суд Молдови виніс вердикт про визнання неконституційними всіх прийнятих нинішнім складом парламенту 8 червня і в наступний період рішень, постанов і законодавчих актів. Серед іншого призначення Зінаїди Гречаний спікером, а Майї Санду прем'єром визнані неконституційними.

У вівторок, 11 червня, президент Молдови Ігор Додон анулював підписаний раніше заступником голови Демпартії Павлом Філіпом указ про розпуск парламенту, назвавши рішення Конституційного суду «посяганням на національну безпеку країни».