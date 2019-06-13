Спецпредставник України зустрівся у Кишиневі з усіма молдавськими очільниками

Спецпредставник України зустрівся у Кишиневі з усіма молдавськими очільниками

Укрінформ
Спецпредставник України з питань придністровського врегулювання Віктор Крижанівський 12 червня здійснив робочу поїздку до Республіки Молдова, де провів зустрічі з усіма молдавськими очільниками.

Про це повідомляє у четвер прес-служба Міністерства закордонних справ України.

"У першій половині дня відбулися зустрічі зі спікером обраного за результатами виборів 24 лютого цього року парламенту Зінаїдою Гречаний і призначеними парламентською більшістю прем’єр-міністром Майєю Санду та членами її уряду - главою зовнішньополітичного відомства Ніколаєм Попеску, віце-прем'єром з питань реінтеграції Василем Шовою. У другій половині дня проведено зустрічі з прем’єр-міністром Павлом Філіпом та членами його уряду – віце-прем’єром з питань реінтеграції Крістіною Лєснік, міністром закордонних справ та європейської інтеграції Тудором Уляновскі", - йдеться у повідомленні.

Український дипломат також зустрівся з главою делегації ЄС в Республіці Молдова Петером Міхалко, послом Румунії в Молдові Даніелем Іоніце та представниками Посольства США в Молдові.

Читайте також: Новий глава МЗС Молдови: Ми будемо наполягати на виведенні військ РФ з Придністров'я

Як поінформували в МЗС, під час обміну думками щодо ситуації в Молдові було відзначено, що нинішня політична криза потенційно дестабілізує безпекову ситуацію в регіоні.

"Віктор Крижанівський наголосив, що для України важливо, щоб Молдова і надалі рухалася шляхом європейської інтеграції. Україна закликає всі політичні сили в Республіці Молдова вирішувати суперечки шляхом політичного діалогу, щоб уникнути силового протистояння і в підсумку знайти виважене рішення, яке стабілізує ситуацію і сприятиме подальшому демократичному розвитку держави", - зазначили в українському зовнішньополітичному відомстві.

Як повідомляв Укрінформ, у суботу, 8 червня, в парламенті Молдови повідомили про створення тимчасової коаліції, до складу якої увійшли депутати з фракцій Партії соціалістів і політичного блоку «ACUM» (під угодою підписалися 60 депутатів). Усього в парламенті Молдови - 101 депутат.

На засіданні було обрано спікера парламенту - голову Партії соціалістів Зінаїду Гречаний, а також затверджено новий склад уряду на чолі з Майєю Санду.

Однак, Конституційний суд Молдови виніс вердикт про визнання неконституційними всіх прийнятих нинішнім складом парламенту 8 червня і в наступний період рішень, постанов і законодавчих актів. Серед іншого призначення Зінаїди Гречаний спікером, а Майї Санду прем'єром визнані неконституційними.

У вівторок, 11 червня, президент Молдови Ігор Додон анулював підписаний раніше заступником голови Демпартії Павлом Філіпом указ про розпуск парламенту, назвавши рішення Конституційного суду «посяганням на національну безпеку країни».

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-