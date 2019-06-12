Додон провів консультації про можливість перегляду рішень КС Молдови

Президент Молдови Ігор Додон обговорив із колишніми главами Конституційного суду можливість перегляду рішень КС, які могли стати однією з причин політичної кризи в країні.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в РМ з посиланням на інформацію прес-служби президента Молдови.

«Присутні на зустрічі колишні голови КС Віктор Пушкашу і Думітру Пулбере, а також колишній член КС Петру Раїлян одноголосно констатували, що президент і новий парламент зробили правильні дії відповідно до конституції і чинним законодавством», - наголошується в повідомленні.

Крім того, співрозмовники констатували, що Конституційний суд «порушив Кодекс конституційної юрисдикції».

Як повідомляв Укрінформ, у суботу, 8 червня, в парламенті Молдови повідомили про створення тимчасової коаліції, до складу якої увійшли депутати з фракцій Партії соціалістів і політичного блоку «ACUM» (під угодою підписалися 60 депутатів). Усього в парламенті Молдови - 101 депутат.

На засіданні було обрано спікера парламенту - голову Партії соціалістів Зінаїду Гречаний, а також затверджено новий склад уряду на чолі з Майєю Санду.

Однак, Конституційний суд Молдови виніс вердикт про визнання неконституційними всіх прийнятих нинішнім складом парламенту 8 червня і в наступний період рішень, постанов і законодавчих актів. Серед іншого призначення Зінаїди Гречаний спікером, а Майї Санду прем'єром визнані неконституційними.

У вівторок, 11 червня, президент Молдови Ігор Додон анулював підписаний раніше заступником голови Демпартії Павлом Філіпом указ про розпуск парламенту, назвавши рішення Конституційного суду «посяганням на національну безпеку країни».