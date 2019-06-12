Додон провів консультації про можливість перегляду рішень КС Молдови

Додон провів консультації про можливість перегляду рішень КС Молдови

Укрінформ
Президент Молдови Ігор Додон обговорив із колишніми главами Конституційного суду можливість перегляду рішень КС, які могли стати однією з причин політичної кризи в країні.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в РМ з посиланням на інформацію прес-служби президента Молдови.

«Присутні на зустрічі колишні голови КС Віктор Пушкашу і Думітру Пулбере, а також колишній член КС Петру Раїлян одноголосно констатували, що президент і новий парламент зробили правильні дії відповідно до конституції і чинним законодавством», - наголошується в повідомленні.

Крім того, співрозмовники констатували, що Конституційний суд «порушив Кодекс конституційної юрисдикції».

Як повідомляв Укрінформ, у суботу, 8 червня, в парламенті Молдови повідомили про створення тимчасової коаліції, до складу якої увійшли депутати з фракцій Партії соціалістів і політичного блоку «ACUM» (під угодою підписалися 60 депутатів). Усього в парламенті Молдови - 101 депутат.

На засіданні було обрано спікера парламенту - голову Партії соціалістів Зінаїду Гречаний, а також затверджено новий склад уряду на чолі з Майєю Санду.

Однак, Конституційний суд Молдови виніс вердикт про визнання неконституційними всіх прийнятих нинішнім складом парламенту 8 червня і в наступний період рішень, постанов і законодавчих актів. Серед іншого призначення Зінаїди Гречаний спікером, а Майї Санду прем'єром визнані неконституційними.

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У вівторок, 11 червня, президент Молдови Ігор Додон анулював підписаний раніше заступником голови Демпартії Павлом Філіпом указ про розпуск парламенту, назвавши рішення Конституційного суду «посяганням на національну безпеку країни».

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