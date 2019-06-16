G20 готова узгодити договір про боротьбу із забрудненням морів

«Згідно з очікуваною угодою, члени G20 зобов'язуються докласти зусиль для скорочення кількості пластикових відходів, які забруднюють океани, і регулярно повідомляти про свій прогрес», - йдеться в повідомленні.

За словами Харади, Японія в суботу «запропонувала працездатний механізм» щодо боротьби зі скиданням пластикових відходів у море, за участю країн, що розвиваються і менш розвинених.

Очікується, що пропозиція стане основою для світової кампанії зі зниження забруднення океану пластиком і буде включена до спільного комюніке G20 пізніше в неділю.

Як зазначив Хіроакі Одачі з японського Грінпісу, ця угода може стати «першим кроком до вирішення проблеми» пластикового забруднення. «Але з огляду на критичну ситуацію забруднення океану пластмасами, необхідно терміново розробити юридично обов'язкові плани дій з чіткими термінами та цілями», - додав він.

Як відомо, забруднення пластмасами стає все більш серйозною міжнародною проблемою, особливо після того, як Китай і деякі інші країни заборонили імпорт пластикових відходів з-за кордону. Після цієї заборони багато держав, включаючи Японію, гостро відчули накопичення у себе пластикових відходів.

Як повідомлялося, зустріч міністрів енергетики і навколишнього середовища країн G20 цими вихідними проходить у японському місті Каруїдзава.