У Нотр-Дамі вперше після пожежі провели богослужіння

У соборі Паризької Богоматері (Нотр-Дам) вперше за 2 місяці після пожежі відбулося богослужіння.

Про це повідомляє France.Info.

Згідно з інформацією, богослужіння на честь освячення вівтаря відбулося в каплиці собору, яка не була охоплена пожежею. Участь у месі взяли 30 людей, більшість з яких — священики.

Зокрема, серед учасників богослужіння були присутні архієпископ Парижу Мішель Опеті та настоятель Нотр-Даму Патрік Шове.

В цілях безпеки всі учасники богослужіння вдягнули будівельні каски.

Як повідомляв Укрінформ, Собор Паризької Богоматері значно постраждав у результаті пожежі, що сталася 15 квітня. Вогнем знищено головний шпиль і дві третини дерев'яного даху.

Вціліли дві вежі та фасад. Також вдалося евакуювати та зберегти основні духовні реліквії і скарби храму.