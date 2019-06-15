На реконструкцію Нотр-Даму надійшло менш як 10% обіцяних грошей

З 850 мільйонів євро, які найбагатші люди та компанії Франції пообіцяли віддати на реконструкцію Собору Паризької богоматері, поки в фонд реставраційних робіт надійшло лише 80 мільйонів євро, тобто 9%.

Про це повідомляє Radio France.

Багато французьких мільярдерів та найбільші компанії незабаром після пожежі заявили, що перерахують гроші на відновлення собору. Ці обіцянки поліпшили їх імідж і підняли ціни їхніх акцій на біржах.

Одержувачами грошей на реставрацію собору є чотири фонди: La Fondation de France (Фонд Франції), La Foundation pour le patrimoine (Фонд спадщини батьківщини), La Fondation Notre-Dame (Фонд Собору Паризької богоматері) і Le Centre des monuments nationaux (Фонд охорони історичних пам'яток).

За два місяці Фонд Франції отримав лише 9 мільйонів євро реальних грошей (7 мільйонів від компаній і 2 мільйони від приватних осіб), при тому, що обіцяно було зробити пожертвування на суму у 29 мільйонів Але поки ці обіцянки не конвертовані в реальні євро.

Фонд спадщини батьківщини отримав 54,5 мільйони євро реальних пожертвувань і 221 мільйон євро «обіцянок» переказу грошей. Фонду охорони історичних пам'яток також пообіцяли пожертвувань на 4,5 мільйони євро, але реальні надходження виявилися значно менше.

Франсуа-Анрі Піно і Бернар Арно формально пожертвували обіцяні 300 мільйонів євро до Фонду Собору Паризької богоматері. Але при цьому надходження не були одноразовими: мільярдери планують переказувати гроші невеликими частинами протягом досить тривалого часу. За припущеннями журналістів, так вони намагаються не допустити зловживання грошима: бізнесмени побоюються, що держава може використати пожертви до того, як в соборі почнуться реальні роботи.

Багато муніципалітети та приватні особи просто відмовилися від своїх обіцянок, пославшись на те, що віддати гроші на відновлення собору пообіцяли багато інших людей.