В Нотр-Дамі вперше після пожежі відслужать месу

У соборі Паризької Богоматері в суботу, 15 червня, вперше після квітневої руйнівної пожежі відслужать месу.

Про це оголосив настоятель собору Патрік Шові, повідомляє RFI.

"Меса відбудеться о 18 годині за паризьким часом з нагоди свята освячення вівтаря і пройде в бічній капелі собору, де раніше зберігався Терновий вінець. Цю капелу практично не зачепив вогонь", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відправляти богослужіння буде архієпископ Парижа Мішель Опеті. На месі будуть присутніми близько тридцяти осіб - священики, каноніки, волонтери та співробітники, зайняті консервацією собору. Всі присутні на богослужінні повинні будуть надягти каски.

Месу у прямому ефірі транслюватиме католицький канал KTO.

Раніше планувалася, що святкова меса пройде на площі перед собором, однак вона все ще закрита для широкої публіки.

Сам собор також поки знаходиться у стадії консолідації: два величезних брезентових тента зовні і металеві сітки всередині натягнуті над центральним нефом і хором, йде робота зі зміцнення всіх статуй на фасадах.

Як повідомляв Укрінформ, собор Паризької Богоматері значно постраждав у результаті пожежі, що сталася 15 квітня. Вогнем знищено головний шпиль і дві третини дерев'яного даху.

Фото: GLOBAL LOOK Press