Туреччину непокоїть рішення Молдови щодо переміщення посольства до Єрусалима

Міністерство закордонних справ Туреччини виловило занепокоєння щодо наміру Молдови перенести своє посольство з Тель-Авіва до Єрусалима.

Про це йдеться у відповідній заяві МЗС Туреччини.

«Ми глибоко стурбовані повідомленнями про переміщення посольства Молдови в Ізраїлі в Єрусалим. Нам дуже шкода, що статус Єрусалиму, який має ключове значення для справедливого і довготривалого врегулювання палестинського питання, використовується з міркувань внутрішньої політики в порушення міжнародного права», - йдеться в документі.

МЗС Туреччини також закликав дотримуватися резолюцій ООН, прийнятих по Єрусалиму, поважати історичний і правовий статус Єрусалиму, уникати безвідповідальних кроків, які можуть поставити під загрозу стабільність регіону.

Як відомо, прем’єр-міністр Павла Філіп, уряд якого парламент визнав незаконним, оголосив рішення про перенесення посольство Молдови в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалима.