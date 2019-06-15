Туреччину непокоїть рішення Молдови щодо переміщення посольства до Єрусалима
Про це йдеться у відповідній заяві МЗС Туреччини.
«Ми глибоко стурбовані повідомленнями про переміщення посольства Молдови в Ізраїлі в Єрусалим. Нам дуже шкода, що статус Єрусалиму, який має ключове значення для справедливого і довготривалого врегулювання палестинського питання, використовується з міркувань внутрішньої політики в порушення міжнародного права», - йдеться в документі.
МЗС Туреччини також закликав дотримуватися резолюцій ООН, прийнятих по Єрусалиму, поважати історичний і правовий статус Єрусалиму, уникати безвідповідальних кроків, які можуть поставити під загрозу стабільність регіону.
Як відомо, прем’єр-міністр Павла Філіп, уряд якого парламент визнав незаконним, оголосив рішення про перенесення посольство Молдови в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалима.