Туреччину непокоїть рішення Молдови щодо переміщення посольства до Єрусалима

Туреччину непокоїть рішення Молдови щодо переміщення посольства до Єрусалима

Укрінформ
Міністерство закордонних справ Туреччини виловило занепокоєння щодо наміру Молдови перенести своє посольство з Тель-Авіва до Єрусалима.

Про це йдеться у відповідній заяві МЗС Туреччини.

«Ми глибоко стурбовані повідомленнями про переміщення посольства Молдови в Ізраїлі в Єрусалим. Нам дуже шкода, що статус Єрусалиму, який має ключове значення для справедливого і довготривалого врегулювання палестинського питання, використовується з міркувань внутрішньої політики в порушення міжнародного права», - йдеться в документі.

Читайте також: Ізраїль може анексувати частину Західного берега річки Йордан - посол США

МЗС Туреччини також закликав дотримуватися резолюцій ООН, прийнятих по Єрусалиму, поважати історичний і правовий статус Єрусалиму, уникати безвідповідальних кроків, які можуть поставити під загрозу стабільність регіону.

Як відомо, прем’єр-міністр Павла Філіп, уряд якого парламент визнав незаконним, оголосив рішення про перенесення посольство Молдови в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалима.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-