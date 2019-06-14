Борис Джонсон пообіцяв Brexit до 31 жовтня

Екс-голова МЗС Британії, кандидат на посаду голови уряду Великої Британії Борис Джонсон виступив проти ще одного перенесення термінів реалізації Brexit.

Про це повідомляє The Guardian.

"Нам потрібно вийти (з Євросоюзу - ред) до 31 жовтня", - сказав Джонсон в інтерв’ю.

“Я зобов'язаний - поважати волю людей та вивести цю країну зі спільноти 31 жовтня. І шлях для цього, як я кажу, - це розділити чинну угоду про вихід та продовжити перемовини”, - сказав він.

За словами політика, "було б абсолютно ненормально сигналізувати на даному етапі, що уряд Сполученого Королівства бажає знову викинути білий прапор та ще раз відтермінувати вихід".

Нагадаємо: екс-міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон переміг у першому турі виборів лідера Консервативної партії країни.