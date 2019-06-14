Євросоюз посилює контроль за складовими саморобних вибухівок

Рада ЄС ухвалила рішення про посилення відповідальності за виготовлення саморобних вибухових пристроїв та про запровадження додаткових заходів проти фінансування терористичної діяльності.

Відповідне повідомлення оприлюднено на сайті Європейської Комісії.

«Посилені заходи щодо контролю за складовими вибухівки забезпечать посилення контролю та захисту, включаючи онлайн активність, у питаннях торгівлі небезпечними хімічними речовинами, які використовувалися для виготовлення «саморобної» вибухівки під час кількох терористичних атак в Європі. Нові заходи з доступу до фінансової інформації дозволять правоохоронним органам швидко отримувати важливу транскордонну фінансову інформацію, що допоможе їм більш ефективно боротися з серйозними злочинами та тероризмом», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Євросоюз вже має жорсткі юридичні правила у зазначених сферах. Нові правові норми дозволять ввести заборону на реалізацію двох потенційно небезпечних речовин – сірчаної кислоти та нітрату амонію, які найчастіше використовуються для виготовлення вибухівки. Передбачається, що використання таких заборонених речовин економічними та фізичними суб’єктами буде предметом жорсткого ліцензування та контролю за обліком та використанням з боку правоохоронних органів, з перевіркою таких суб’єктів на причетність до протиправної діяльності.

Заходи фінансового характеру передбачають надання правоохоронним та антикорупційним органам ширшого доступу до інформації про банківські рахунки, які містяться у централізованому реєстрі національних банків. Всі країни-члени зобов’язані створити такі реєстри відповідно до нових правил ЄС, спрямованих на боротьбу з відмиванням грошей.

Нові правила мають бути підписані Президентом Європарламенту та ротаційним Головуванням Європейської Ради, і набудуть чинності через 20 днів з моменту опублікування в Офіційному журналі ЄС. Країни-члени відтоді матимуть 18 місяців, щоб включити в національне законодавство заходи з боротьби проти саморобної вибухівки, і 2 роки – для адоптації нових правил із спрощення доступу до інформації про банківські рахунки.