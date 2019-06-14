Справа МН17: слідчі обіцяють назвати винних 19 червня

В ексклюзивному коментарі кореспонденту Укрінформу заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль сказала, що також має з’явитися нова інформація від групи розслідувачів Bellingcat.

“Я думаю, що ми почуємо багато чого. Голландці вже на завершальній стадії. У них є і запит внутрішнього суспільства щодо завершення розслідування, і вони вже досягли певних результатів, які будуть оголошені. Крім того, наступного тижня ми почуємо ще і додаткову інформацію від Bellingcat, бо вони зазвичай у паралелі йдуть із відкриттям своїх розслідувань”, - сказала Зеркаль.

За її словами, до розгляду справи МН17 вже все готово.

“Вони завершують усі кримінальні процедури. Необхідні для передачі справи у суд. Тому вони в тиші це роблять, так, як має відбуватися розслідування”, - зазначила вона.

На її думку, Росії вже відомо про результати розслідування.

“Я думаю, що вже знають. Напевно, про результати розслідування. Крім того, їм пішов запит про правову допомогу, на який, наскільки я знаю, досі не відповіли. Тож, думаю, їм є за що хвилюватися”, - наголосила Зеркаль.

Як відомо, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажира і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.