Анкара засудила напади на танкери в Оманській затоці

У Міністерстві закордонних справ Туреччини засудили напади на два танкери в Оманській затоці.

Про це йдеться у відповідній заяві МЗС Туреччини.

"Ми засуджуємо напад на два нафтові танкери, здійснений в Оманській затоці 13 червня 2019 року. Ми стурбовані тим, що комерційні кораблі в регіоні Перської затоки вдруге за останній місяць піддалися нападу", - йдеться в заяві.

У документі наголошується на важливості підтримки безпеки у цьому регіоні.

"Ми надаємо великого значення підтримці безпеки навігації в районі Перської затоки, яка має стратегічне розташування з точки зору міжнародного морського транспорту", - йдеться у документі.

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Як відомо, Державний секретар США Майк Помпео заявив, що після вивчення розвідувальної інформації про ситуацію в Оманській затоці, де в четвер були атаковані два комерційних танкери, уряд США дійшов висновку, що за нападом стоїть Іран. Радбез ООН засудив атаку.