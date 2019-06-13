Вибори у Казахстані: після акцій протесту - майже 1000 затриманих

У Казахстані за участь у мітингах протягом кількох днів було затримано понад 950 осіб.

Про це в четвер під час брифінгу у службі центральних комунікацій повідомив начальник служби з захисту громадських інтересів генеральної прокуратури Сапарбек Нурпеїсов, передає Радіо Азаттик.

"За участь у незаконних мітингах у Нур-Султан та Алмати суд виніс адміністративне покарання щодо 957 осіб, із них 670 осіб заарештовано на термін від 6 до 15 діб, оштрафовано115", - йдеться у повідомленні.

За словами Нурпеїсова, з урахуванням пом'якшуючих обставин, як, наприклад, сімейного стану, щодо 311 осіб в суди внесено апеляційні клопотання щодо зниження їм терміну арешту.

"Суд підтримав, вони звільнені. Сьогодні ще вийдуть 63 особи. Залишаться відбувати арешт у спецприймальниках 180 осіб. Їхній терміни - від 6 до 15 діб", - повідомив Нурпеїсов.

Мітинги у Казахстані, а також затримання їхніх учасників проходили 9 червня, у день президентських виборів, а також 10 червня та в ніч на 11 червня - проти офіційних результатів голосування і за звільнення раніше затриманих громадян. 12 червня в Алмати у районі площі Астана, де проходили попередні акції протесту, зранку спостерігалася посилена поліцейська присутність, були проведені нові затримання громадян. Серед них, як і 9 червня, знову були співробітники ЗМІ. За оцінками, у середу в Алмати затримано не менше сотні людей.

Токаєв, який 10 червня оголошений переможцем виборів і 12 червня склав президентську присягу, раніше називав затримання "необхідними". У міністерстві внутрішніх справ Казахстану учасників акцій протесту охарактеризували як "провокаторів" і "радикально налаштованих елементів". У Генпрокуратурі пообіцяли "і далі припиняти порушення".

Казахстанські правозахисники вважають офіційні цифри про кількість затриманих заниженими, вони також закликають провести незалежне розслідування дій поліції, заявляючи, що поліцейські діяли "з жорстокістю, що не викликана нинішньою ситуацією".

Фото: Petr Trotsenko (RFE/RL)