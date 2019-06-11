Виборам у Казахстані бракувало плюралізму - спостерігачі

На президентських виборах у Казахстані потенціал політичних реформ залишився нерозкритим через зневажання основних свобод та численні порушення у ході голосування.

Про це повідомляється на сайті ОБСЄ з посиланням на місію спостереження за виборами в Казахстані.

Вона включала 339 спостерігачів із 40 країн, в тому числі 290 експертів, довгострокових та короткострокових спостерігачів, спрямованих Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ та 49 парламентаріїв і секретаріату Парламентської асамблеї ОБСЄ.

“Підготовка до виборів була добре організована, було зареєстровано рекордну кількість кандидатів, включаючи одну жінку. Однак, незважаючи на той факт, що сім кандидатів, здавалося б, представляють політичне розмаїття, під час кампанії висловлювалося мало критичних поглядів. Вибори пройшли в політичному середовищі з домінуванням правлячої політичної партії та в атмосфері, яка придушувала критичні думки. Водночас порушення в день виборів і нехтування формальними процедурами означали, що чесний підрахунок голосів не гарантований", - йдеться у публікації.

Зокрема, зазначається, що доступ до сайтів соціальних мереж часто був заблокований, тим самим стримуючи можливі публічні дискусії.

“Широке висвітлення чинного президента в ЗМІ і підтримка його кандидатури його попередником не надали рівних умов усім кандидатам. Це обмежило можливість виборців зробити поінформований вибір", - зазначають міжнародні спостерігачі.

Вони були проінформовані низкою держслужбовців та студентів про те, що влада змушувала їх брати участь у передвиборчих заходах і голосувати за чинного президента. Вказується, що такі дії "розмили кордон між партією і державою і викликали занепокоєння про можливість громадян вільно виявляти свою волю."

"Хоча кількість кандидатів мала надати політичного розмаїття, позачерговим президентським виборів Республіки Казахстан бракувало справжнього плюралізму", – резюмувала глава місії спостереження за виборами БДІПЛ Уршула Гацек.