Польща не хоче бути у сфері впливу Росії - Дуда

Польща хотіла б, щоб Росія була другом, але останнім часом Москва знову показує своє імперське обличчя.

Про це у Білому домі на спільній прес-конференції з президентом США заявив польський лідер Анджей Дуда, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Ми хотіли б, щоб Росія була нашим другом, але, на жаль, Росія знову показує дуже неприємне для нас імперське обличчя, а ми не хочемо бути в російські сфері впливу”, - наголосив Дуда.

Він висловив задоволення з приводу того, що на території Польщі перебувають військові підрозділи США та інших країн НАТО. І зауважив, що Польща в політичному сенсі зараз є частиною Заходу, а в культурному розумінні завжди була нею.

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Дуда нагадав, що Росія хотіла окупувати Польщу. І те, що Москві не вдалося в 1918 році, вона, на жаль, зробила в 1939-му. Після чого країна на десятиліття опинилася в зоні російського впливу.

Президент Польщі підкреслив, що Росія зараз знову демонструє свою агресивну сутність, - це, зокрема проявилася в агресії проти Грузії в 2008 р. та України в 2014 р.

Як повідомляв Укрінформ, Дональд Трамп у середу оголосив про можливість додаткового розміщення на території Польщі 2-тисячного військового контингенту США.

Фото: Krzysztof Sitkowski / KPRP