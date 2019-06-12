У Латвії готуються заборонити форму СРСР і Третього Рейху
Про це повідомляє сайт Сейму Латвії.
«Люди мають розуміти, що носити нацистську або радянську форму і символи на публічних заходах у нашій країні неприпустимо», - сказав голова комісії Сейму з прав людини та суспільних справ Артус Кайміньш.
Пропоновані поправки забороняють використання на мітингах, маршах і пікетах уніформи збройних сил колишнього СРСР і нацистської Німеччини, а також правоохоронних і репресивних органів цих країн.
Забороняються до використання й окремі елементи уніформи (частини одягу, аксесуари, розпізнавальні знаки, кокарди, погони), які дозволяють за їхнім виглядом ідентифікувати збройні сили або репресивні органи зазначених країн. Заборона також включає використання прапорів, гербів і гімнів колишнього СРСР і його республік та нацистської Німеччини, нацистської свастики, знаку СС, а також радянського символу - серпа й молота з п'ятикутною зіркою.
За порушення закону фізичними особами пропонується виносити попередження або стягувати штраф у розмірі до 70 штрафних одиниць (одна дорівнює 5 євро). Для юридичних осіб - штраф до 580 штрафних одиниць.
Чинний закон забороняє учасникам мітингів, процесій і пікетів у Латвії використовувати прапори, герби, гімни і символи колишнього СРСР, Латвійської РСР і нацистської Німеччини (в тому числі в стилізованому вигляді).
Якщо поправки пройдуть розгляд у Сеймі у третьому читанні, вони набудуть чинності 1 січня 2020 року.