У Латвії готуються заборонити форму СРСР і Третього Рейху

Комісія Сейму Латвії схвалила поправки до законодавства, які забороняють носити на громадських заходах однострої тоталітарного режиму СРСР і нацистської Німеччини.

Про це повідомляє сайт Сейму Латвії.

«Люди мають розуміти, що носити нацистську або радянську форму і символи на публічних заходах у нашій країні неприпустимо», - сказав голова комісії Сейму з прав людини та суспільних справ Артус Кайміньш.

Пропоновані поправки забороняють використання на мітингах, маршах і пікетах уніформи збройних сил колишнього СРСР і нацистської Німеччини, а також правоохоронних і репресивних органів цих країн.

Забороняються до використання й окремі елементи уніформи (частини одягу, аксесуари, розпізнавальні знаки, кокарди, погони), які дозволяють за їхнім виглядом ідентифікувати збройні сили або репресивні органи зазначених країн. Заборона також включає використання прапорів, гербів і гімнів колишнього СРСР і його республік та нацистської Німеччини, нацистської свастики, знаку СС, а також радянського символу - серпа й молота з п'ятикутною зіркою.

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За порушення закону фізичними особами пропонується виносити попередження або стягувати штраф у розмірі до 70 штрафних одиниць (одна дорівнює 5 євро). Для юридичних осіб - штраф до 580 штрафних одиниць.

Чинний закон забороняє учасникам мітингів, процесій і пікетів у Латвії використовувати прапори, герби, гімни і символи колишнього СРСР, Латвійської РСР і нацистської Німеччини (в тому числі в стилізованому вигляді).

Якщо поправки пройдуть розгляд у Сеймі у третьому читанні, вони набудуть чинності 1 січня 2020 року.