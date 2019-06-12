У ПАРЄ засудили "вибори" у Південній Осетії

У Парламентській асамблеї Ради Європи не визнають та засуджують проведення так званих виборів в окупованому грузинському регіоні Південна Осетія.

Про це заявили доповідачі ПАРЄ по Грузії Тітус Корлатеан (Румунія) і Клод Керн (Франція), повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

«Ми вкотре заявляємо про повну підтримку територіальної цілісності і суверенітету Грузії у межах міжнародно визнаних кордонів. Відтак, так звані парламентські вибори у грузинському регіоні Південна Осетія, які пройшли минулої неділі, є ні легальними, ні правовими», - заявили депутати.

Як наголошується, у ПАРЄ засуджують проведення цих «виборів».

Моніторингова місія Парламентської асамблеї РЄ здійснить візит до Грузії 1-2 липня.

Як повідомляв Укрінформ, територія Цхінвальського регіону та Абхазії офіційно оголошена в Грузії окупованою після військових дій між Росією і Грузією у серпні 2008 року, що завершилися визнанням Москвою самопроголошених держав Абхазії та Південної Осетії.

МЗС України засудило проведення та не визнає результатів парламентських виборів, що відбулись 9 червня на території Цхінвальського регіону Грузії, який окупований РФ.