У ПАРЄ засудили "вибори" у Південній Осетії
Про це заявили доповідачі ПАРЄ по Грузії Тітус Корлатеан (Румунія) і Клод Керн (Франція), повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.
«Ми вкотре заявляємо про повну підтримку територіальної цілісності і суверенітету Грузії у межах міжнародно визнаних кордонів. Відтак, так звані парламентські вибори у грузинському регіоні Південна Осетія, які пройшли минулої неділі, є ні легальними, ні правовими», - заявили депутати.
Як наголошується, у ПАРЄ засуджують проведення цих «виборів».
Моніторингова місія Парламентської асамблеї РЄ здійснить візит до Грузії 1-2 липня.
Як повідомляв Укрінформ, територія Цхінвальського регіону та Абхазії офіційно оголошена в Грузії окупованою після військових дій між Росією і Грузією у серпні 2008 року, що завершилися визнанням Москвою самопроголошених держав Абхазії та Південної Осетії.
МЗС України засудило проведення та не визнає результатів парламентських виборів, що відбулись 9 червня на території Цхінвальського регіону Грузії, який окупований РФ.