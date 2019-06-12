Новий глава МЗС Австрії хоче стратегічного партнерства з Росією

Австрія продовжуватиме стратегічне партнерство з Росією.

Про це заявив новопризначений федеральний міністр з питань Європи, інтеграції та закордонних справ Австрії Александер Шалленберг під час представлення нового перехідного уряду в Національній раді Австрії, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“І звичайно, ми в міністерстві закордонних справ будемо далі продовжувати наше стратегічне партнерство з Китаєм, Росією та деякими іншими державами", - заявив міністр нового уряду, призначеного після скандалу з "російським слідом".

Під час свого виступу Шалленберг запевнив, що докладатиме усіх зусиль, щоб Австрія була сильною та впевненою країною в центрі Європі.

За його словами, Республіка Австрія "є і залишається надійним партнером у світі та в Європі". Водночас, він вказав на те, що ніхто в світі не буде чекати завершення австрійських виборів, треба потрібно вже зараз показувати присутність Австрії в європейській та зовнішній політиці. Передусім, важливо вже зараз забезпечити, щоб голос Австрії був чутний в рамках Євросоюзу. І зокрема, це стосується переговорів щодо нового бюджету ЄС, питання виходу Великої Британії з ЄС, а також стосовно євроінтеграції низки країн Південної Європи.

Окремо новий міністр наголосив на важливості активного доручення Австрії "до базованої на правилах системи – ефективного мультиралізму з ООН в центрі". В цьому плані Австрія робитиме свій внесок "у стабільне сусідство, не лише на Півдні Європи, а й далі на схід в рамках "Східного партнерства", а також у сферах роззброєння, прав людини, нерозповсюдження зброї масового враження.

Як повідомляв Укрінформ, 17 травня німецькі ЗМІ опублікували відеозаписи, таємно зроблені під час зустрічі очільника FPÖ (у подальшому - віце-канцлер) Гайнца-Крістіана Штрахе та його помічника (у подальшому - очільник парламентської фракції FPÖ) Йоганна Гуденуса з, як вважалося, "племінницею російського олігарха" на Ібіці у липні 2017 року. Австрійські політики, зокрема, обговорювали з багатою росіянкою фінансування партії в обмін на різні преференції після приходу до влади.

В результаті спровокованої публікацією відео політичної кризи в країні розпалася коаліція, федеральний уряд на чолі з Себастіаном Курцем був відправлений у відставку і в країні оголосили проведення нових парламентських виборів. 3 червня президент Австрії Александер Ван дер Беллен привів до присяги новий федеральний уряд, який працюватиме до проведення дострокових виборів у вересні. Після злиття деяких відомств та посад в новому перехідному уряді працюватимуть 12 міністрів, половина з яких – жінки. Федеральним канцлером стала Брігітте Бірляйн, яка до цього обіймала посаду голови Конституційного суду Австрії.

Новим главою МЗС став Александер Шалленберг, кадровий дипломат, який до цього очолював департамент з питань ЄС в канцелярії С.Курца, а ще раніше – речником в МЗС. Також А.Шалленберг призначений міністром з питань ЄС, культури та медіа в федеральній канцелярії.