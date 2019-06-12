Діаспора виступає на підтримку нового уряду Молдови

Діаспора виступає на підтримку нового уряду Молдови

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Укрінформ
Представники молдавської діаспори провели у великих містах Європи акції на підтримку нового уряду Молдови на чолі з Маєю Санду.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові.

В оприлюднених у соціальних мережах відеозверненнях представники діаспори вітають затвердження Маї Санду прем'єр-міністром, висловлюючи надію на те, що, “у Молдові робляться перші реальні кроки для визволення держави від олігархічних структур і створення основ незалежного правосуддя”.

Як повідомляв Укрінформ, у суботу, 8 червня, в парламенті Молдови оголосили про створення тимчасової коаліції, до складу якої ввійшли депутати з фракцій Партії соціалістів і політичного блоку ACUM. Під угодою підписалися 60 депутатів (усього в парламенті Молдови - 101 депутат).

На засіданні було обрано спікера парламенту - голову Партії соціалістів Зінаїду Гречану, а також затверджено новий склад уряду на чолі з Маєю Санду.

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Однак Конституційний суд виніс вердикт про визнання неконституційними всіх рішень, прийнятих нинішнім складом парламенту 8 червня і в наступний період. Інстанція вже винесла вердикти про неконституційність обрання Зінаїди Гречаної спікером, а Маї Санду прем'єр-міністром.

У вівторок, 11 червня, президент Молдови Ігор Додон анулював підписаний раніше заступником голови Демпартії Павлом Філіпом указ про розпуск парламенту, назвавши рішення Конституційного суду "посяганням на національну безпеку країни".

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