В інтернеті новий уряд Молдови підтримують понад 90% громадян

В інтернеті новий уряд Молдови підтримують понад 90% громадян

Опитування
Укрінформ
Новий уряд Молдови на чолі з Маєю Санду підтримують понад 90% учасників відкритого інтернет-голосування.

Такі дані оприлюднені на сайті votum.md, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові.

Інтернет-голосування, що відкрилося у вівторок, 11 червня, триватиме чотири дні.

Із загальної кількості громадян, які проголосували 11 червня (близько 12 тисяч) 94% підтримали новий уряд на чолі з Маєю Санду, у той час як уряд Павла Філіпа - трохи менше 6%.

Як повідомляв Укрінформ, у суботу, 8 червня, в парламенті Молдови оголосили про створення тимчасової коаліції, до складу якої ввійшли депутати з фракцій Партії соціалістів і політичного блоку ACUM. Під угодою підписалися 60 депутатів (усього в парламенті Молдови - 101 депутат).

На засіданні було обрано спікера парламенту - голову Партії соціалістів Зінаїду Гречану, а також затверджено новий склад уряду на чолі з Маєю Санду.

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Однак Конституційний суд виніс вердикт про визнання неконституційними всіх рішень, прийнятих нинішнім складом парламенту 8 червня і в наступний період. Інстанція вже винесла вердикти про неконституційність обрання Зінаїди Гречаної спікером, а Маї Санду прем'єр-міністром.

У вівторок, 11 червня, президент Молдови Ігор Додон анулював підписаний раніше заступником голови Демпартії Павлом Філіпом указ про розпуск парламенту, назвавши рішення Конституційного суду «посяганням на національну безпеку країни».

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