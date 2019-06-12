США готові зміцнювати армію Грузії

Сполучені Штати залишаються відданими ідеї посилення оборонних можливостей Грузії та підтримки її руху в НАТО на тлі російської агресії.

Про це йдеться в спільній декларації до 10-ї річниці проголошення стратегічного партнерства між США й Грузією, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Тільки сильна і стійка Грузія найкращим чином здатна протистояти агресивним діям Росії та захищати свій суверенітет, незалежність і територіальну цілісність", - наголошується в декларації.

У документі також підкреслюється готовність "надалі зміцнювати обороноздатність Грузії", у тому числі з метою підтримання оперативної сумісності між збройними силами, здатності забезпечувати територіальну оборону, стримувати агресію й підтримувати глобальну безпеку.

Читайте також: Грузія планує спростити НАТО доступ до своїх портів

При цьому зазначається: США ще до Бухарестського саміту НАТО в 2008 році заявили, що Грузія стане членом Північноатлантичного альянсу.

"Відносини Грузії з Альянсом містять усі практичні інструменти, щоби підготувати можливе членство", - наголошується в декларації.

Прем'єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе перебуває з візитом у Вашингтоні, де відбулася, зокрема, його зустріч з державним секретарем США Майклом Помпео.