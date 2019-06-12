Авіація НАТО за тиждень шість разів супроводжувала літаки РФ над Балтією

Винищувачі, які здійснюють місії повітряної поліції НАТО в країнах Балтії, минулого тижня шість разів піднімалися в повітря, щоб супроводжувати військові літаки Росії.

Про це повідомляє міноборони Литви.

«3-9 червня винищувачі повітряної поліції НАТО в країнах Балтії шість разів ідентифікували і супроводжували військові літаки Російської Федерації, що летіли над Балтійським морем», - йдеться в повідомленні.

У чотирьох випадках це був літак радіоелектронної розвідки Іл-20, у двох випадках — Іл-18. Вони летіли з материкової частини РФ у Калінінградську область або ж у зворотному напрямі.

Наголошується, що у всіх випадках політ здійснювався без ввімкненого радіолокаційного ретранслятора.

Фото: NATO