Авіація НАТО за тиждень шість разів супроводжувала літаки РФ над Балтією
Укрінформ
Винищувачі, які здійснюють місії повітряної поліції НАТО в країнах Балтії, минулого тижня шість разів піднімалися в повітря, щоб супроводжувати військові літаки Росії.
Про це повідомляє міноборони Литви.
«3-9 червня винищувачі повітряної поліції НАТО в країнах Балтії шість разів ідентифікували і супроводжували військові літаки Російської Федерації, що летіли над Балтійським морем», - йдеться в повідомленні.
У чотирьох випадках це був літак радіоелектронної розвідки Іл-20, у двох випадках — Іл-18. Вони летіли з материкової частини РФ у Калінінградську область або ж у зворотному напрямі.
Наголошується, що у всіх випадках політ здійснювався без ввімкненого радіолокаційного ретранслятора.
Фото: NATO