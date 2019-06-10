Ципрас просить президента Греції розпустити парламент

Греція повинна провести позачергові вибори, щоб уникнути затяжного періоду політичної невизначеності, що може зашкодити економічному відновленню країни.

Про це заявив прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас під час зустрічі з президентом Прокопісом Павлопулосом, повідомляє Ekathimerini.

"Враховуючи те, що ми увійшли в період невизначеності, ми не повинні дозволити, щоб досягнення грецького народу опинились під загрозою. Маючи повне відчуття відповідальності, я прошу вас розпустити парламент та оголосити проведення загальних виборів, щоб відновити мандат довіри", - сказав Ципрас.

Президент Греції сказав, що він приймає пропозицію уряду.

Зазначається, що Ципрас вирішив організувати загальні вибори після того, як його партія зазнала поразки на виборах до Європарламенту минулого місяця.

Опозиційна партія "Нова демократія" отримала на 9,5% голосів більше за партію Ципраса.

Як повідомлялося, раніше грецький уряд заявив, що хоче провести вибори 7 липня.

Грецькі ЗМІ повідомляли, що вибори можуть відбутися вже 30 червня. Однак сам Ципрас пояснював, що спочатку дочекається проведення муніципальних виборів у Греції 2 червня і після цього попросить президента країни про призначення дати дочасних парламентських виборів.

Фото: ekathimerini.com