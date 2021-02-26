У травні український лоукостер запускає рейс із Запоріжжя до Грузії

Український бюджетний авіаперевізник SkyUp анонсував запуск рейсів із Запоріжжя до Грузії.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі авіакомпанії.

“З 28 травня щовівторка, щоп’ятниці й щонеділі відбуватимуться рейси Запоріжжя – Батумі”, – повідомили в SkyUp.

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Вартість квитків без урахування багажу із Запоріжжя до Батумі – від 2 121 гривень, у зворотному напрямку – від 2 165 гривень.

Як повідомлялося, у травні українська компанія також відкриває рейс із Запоріжжя до Одеси.