У травні український лоукостер запускає рейс із Запоріжжя до Грузії
Укрінформ
Український бюджетний авіаперевізник SkyUp анонсував запуск рейсів із Запоріжжя до Грузії.
Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі авіакомпанії.
“З 28 травня щовівторка, щоп’ятниці й щонеділі відбуватимуться рейси Запоріжжя – Батумі”, – повідомили в SkyUp.
Вартість квитків без урахування багажу із Запоріжжя до Батумі – від 2 121 гривень, у зворотному напрямку – від 2 165 гривень.
Як повідомлялося, у травні українська компанія також відкриває рейс із Запоріжжя до Одеси.