У ботсаду Запоріжжя завершили зведення сучасної оранжереї

У Запоріжжі в ботанічному саду замість восьми старих теплиць збдували нову сучасну оранжерею площею 986 квадратних метрів.

Про це міський голова Запоріжжя Володимир Буряк написав на своїй сторінці у Фейсбук, передає Укрінформ.

“У запорізькому ботанічному саду закінчуються роботи зі створення унікальної оранжереї. На місці 8 старих теплиць з’явиться справжній оазис, де на площі майже в тисячу метрів квадратних буде зібрано рослини з усіх материків планети. А всередині буде розташовано водойму з колекцією водних рослин”, – йдеться у дописі.

Будівництво оранжереї за європейськими стандартами стартувало 22 липня 2019 року.

Як повідомили кореспонденту Укрінформу в міськраді, проєктна вартість будівництва – 33 млн гривень. Гроші виділили з бюджету міста.

На сьогодні будівельні роботи практично завершено. Вже виконано скління оранжереї та монтаж профільно-ригельної системи, проведено електрифікацію та реконструкцію системи опалення, водопостачання, освітлення, встановлено перила та пандус.

Після завершення всіх будівельних робіт працівники ботанічного саду перейдуть до облаштування ґрунту в оранжереї.

Наповнювати теплицю рослинами будуть вже наступного року. Відомо, що там можна буде побачити близько 40 видів тропічних рослин з різних куточків світу. Найближчими днями підрядники обіцяють підключити опалення.

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Як повідомлялося, теплиці ботанічного саду зведено у 60-х роках минулого століття. Щороку у міському дитячому ботанічному саду займається близько 800 дітей. Торік його відвідали понад 40 тисяч людей.

Фото зі сторінки Володимира Буряка в Фейсбуці