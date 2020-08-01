За альтернативою морю і горам – на Житомирщину

Острів кохання, древлянський колодязь і молодильне каміння

Відпочиваючи влітку на Житомирщині, можна знайти альтернативу морю – це кар’єри з чистою водою, а Словечансько-Овруцький кряж – мініатюра гірського рельєфу на Поліссі.

Тож туристам, які хочуть помилуватися красою природи, покупатися у чистій воді, відвідати місце сили, зробити яскраві селфі, проїхатися зеленим тунелем, назбирати грибів і ягід, полазити скелями і покататися на квадроциклах, варто їхати на Житомирщину.

В умовах карантину відпочинок тут цілком безпечний, адже всі локації зосереджені на чистому повітрі, а подекуди - й серед густих поліських лісів. Вирушати в мандрівку краще своїм транспортом, замовляти екскурсію в туроператора або домовлятися з місцевим гідом. При цьому, готуйтеся до того, що дороги до атракцій не завжди ідеальні, а деякі саме зараз ремонтують.

Укрінформ пропонує цікаві об’єкти Житомирщини для тих, хто любить активний відпочинок і цікавиться місцевим колоритом. Зібрані тут місця допоможуть розслабитися й набратися сил усім, хто хоче відпочити від міста, метушні, натовпів. Подекуди, щоправда, спокій гарантує абсолютна відсутність мобільного зв’язку.

Якщо ж серед мандрівників є ті, хто любить екскурсії до музеїв, палаців і садиб, можна обрати 10-денний турмашрут «Коло Житомирщини» або «Троянди та виноград», що розрахований на три дні.

МАЛЬОВНИЧИЙ КАНЬЙОН І БЛАКИТНЕ ОЗЕРО

Цікаві та безпечні місця для літнього відпочинку в умовах карантину порадив нам директор Житомирського обласного туристичного інформаційного центру Василь Кравчук.

«Місцеві турагентства, які відправляли людей за кордон, почали переключатися на внутрішній туризм, причому і - Житомирщиною. На жаль, не всюди в нас є хороші дороги, але доїхати можна. Багато туристів винаймають для проживання квартири, це, практично, половина тих, хто приїздить в область. Можна жити в готелях. Також є зелені садиби, але в нас цей вид туризму не так добре розвинений», - пояснює Кравчук.

Свою добірку місць відпочинку він починає з Коростишівського каньйону, що по трасі Київ-Чоп, недалеко від Житомира, куди часто приїздять столичні гості. Насправді, це кар’єр, який утворився після видобутку граніту, але в народі його вже давно називають каньйоном. Вода в ньому чиста, адже надходить із підземних джерел, а ще вона збагачена радоном, який лікує суглоби та кістки. Глибина кар’єру подекуди сягає до 20 метрів і на його берегах часто проводять заняття зі скелелазіння. Чимало відпочивальників залишаються тут ночувати у своїх наметах. Тут є облаштована сцена та парковка для автомобілів. Крім того, каньйон добре відомий як мальовничий майданчик для зйомок фільмів, відеокліпів і фотосесій.

Якщо опинитеся на півночі Житомирщини, там теж є де покупатися. Їдьте на Блакитне озеро поблизу Овруча. Назва кар’єру на площі 2 га, де колись видобували кварцит, походить від кольору його води. Поруч є база відпочинку, де в дерев’яних будиночках можна забронювати номер для ночівлі. Щоправда, місця на берегах кар’єру вистачає і для тих, хто просто приїздить, аби покупатися й позасмагати на своєму покривалі. Навколо там сосновий ліс, тож заодно можна пройтися його стежками і подихати свіжим повітрям.

ТУРИЗМ ДЛЯ ЕКСТРЕМАЛІВ

Поряд із Житомиром також є чимало розваг на чистому повітрі для любителів екстремального туризму. За адреналіном треба їхати у Тетерівську ОТГ. Там організовують фітнес-тури, скандинавську ходу, SUP-серфінг, сплави на байдарках, квадротури, пейнтбол. Крім того, у селі Дениші є відомий скеледром із 40 маршрутами різних рівнів складності як для початківців, так і для професіоналів. Саме поряд із ним торік знімали українсько-словацький серіал «Слов’яни». За мальовничі краєвиди та санаторій «Дениші» з радоновими ваннами цю місцину часто називають «поліською Швейцарією».

Для поціновувачів більш спокійного відпочинку у Тетерівській ОТГ є промаркований туристичний маршрут, яким проводять екскурсії до костелу блаженного Владислава з Гельньова, меморіально-мінералогічного музею ім. В.Г. Бондарчука, Преображенського Тригірського чоловічого монастиря і на скеледром.

«ЄЛЛОУСТОНСЬКИЙ ПАРК» НА ЖИТОМИРСЬКОМУ ПОЛІССІ

Дві наступні локації кличуть туристів у віддалені північні райони Житомирщини. Захоплива мандрівка геологічним феноменом - Словечансько-Овруцьким кряжем пролягає підвищеннями, що схожі на гори, та стрімкими урвищами. Кряж простягається на 60 км уздовж, і ростуть там нехарактерні для наших широт субтропічні рослини, за що академік Павло Тутковський називав його «Єллоустонським парком» у мініатюрі. На початку літа сюди їздили туристи, аби помилуватися цвітінням азалії понтійської. Подорож варто розпочати в Овручі, перлиною якого є Свято-Василівський собор ХІІ століття. Далі можна просто їхати і милуватися краєвидами, що відкриваються по обидва боки дороги. Якщо детально прокласти маршрут, або домовитися про екскурсію, побачите водоспад у селі Клинець, пірофілітову шахту у Збраньках, курганні могильники, урочище «Гаряче каміння» (взимку на валунах ніколи не лежить сніг), центр паломництва хасидів у Нових Велідниках і нап’єтеся води в Ольжиній криниці, яка, за переказами, повернула зір княгині Ользі.

МІСЦЕ СИЛИ – КАМІННЕ СЕЛО

Геологічний заказник місцевого значення «Камінне Село», що в Олевському районі, без сумніву є унікальним об’єктом. Як зауважує директор турінфоцентру, маршрут туди промаркований, тому можна їхати самостійно, але краще брати місцевого екскурсовода, який розповість чимало цікавого. Після того, як припинили незаконний видобуток бурштину, доїхати в заказник стало значно простіше, та й дорогу до нього почали ремонтувати цього року.

На площі 15 га у «Камінному Селі» компактно розміщуються валуни. За однією версією – це виходи на поверхню українського кристалічного щита, що тягнеться від Волині до Азовського моря. Інша ж версія припускає, що камені – це залишки древніх гір, які зруйнувалися у процесі вивітрювання. Заказник часто називають місцем сили, його відвідують біоенергетики, а ще тут є вузькі щілини між каменями, протискуючись крізь які, люди молодшають (звісно, в це передовсім треба вірити самому).

На Олевщині туристам пропонують і окремий турмаршрут для ознайомлення з бортництвом – давнім древлянським промислом, яким досі займаються на Поліссі. Там і буде нагода посмакувати бортним медом.

У цій подорожі варто зупинитися в Олевську, де археологи знайшли і розчистили тисячолітній древлянський колодязь. Обіцяють, що найближчим часом із нього вже можна буде напитися води.

ОСТРІВ КОХАННЯ І ЗЕЛЕНІ ТУНЕЛІ

Любителів романтики та селфі неабияк потішить Острів кохання з будиночком рибалки у селі Старий Солотвин. Місцина популярна тим, що туди приїздять за натхненням і красивими фотосесіями.

Подарувала природа Житомирщині і зелені тунелі. Передовсім треба побачити дубові аркади дорогою до сіл Владівка (Малинський район) та Новий Завод (Пулинський район). Влітку такі тунелі зелені, а восени будуть багряними. На в’їзді до Нового Заводу є рекреаційна зона з дерев’яними будиночками, озером із синьою водою. У навколишньому лісі можна назбирати грибів і ягід, а також пополювати.

Ірина Чириця, Житомир

Фото з відкритих джерел