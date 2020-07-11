Літній відпочинок у Карпатах. 5 найкращих пропозицій

Люди приїжджають власним авто і нічого не бояться. Природа, свіже повітря, річка – це здоров’я

На Прикарпатті ще в червні запустили проєкт «52 вікенди на Івано-Франківщині». «Чому 52 вікенди?», – запитували журналісти у творців проєкту. «Тому, що календарний рік має 52 офіційні вихідні й наш проєкт пропонує використати їх для неймовірного відпочинку в Карпатах», – відповідали автори турів.

Тоді вони переконували, що ці маршрути допоможуть українцям розвіяти стереотипи про погані дороги, високі ціни і про «нецікаво». Втім погода на Прикарпатті внесла корективи. Через червневі зливи багато місцевих шляхів були розмиті.

Нині ситуація змінилася. Вода відійшла, багато доріг розчистили і відновили. Відтак туристи вже приїжджають на відпочинок.

Аби полегшити вибір тим, хто ще шукає цікаві місця й атракції, Укрінформ зібрав ТОП-5 найкращих пропозицій на літній сезон у Карпатах. Щоправда, збираючись у гори, завше варто пам’ятати, що погода тут дуже часто змінюється, а тому не треба забувати про парасольки і надійне взуття, тоді чудові враження будуть гарантовані.

ВІДПОЧИНОК ІЗ «БОЙКІВСЬКИМ КОЛОРИТОМ»

Бойківщина пропонує українцям відпочинок у Долинському районі, де раніше працював відомий курорт Новий Мізунь. Свого часу радянська структура занепала. Проте тут залишився популярний «Карпатський трамвай», цілющі джерела та неймовірна природа. Тож приватний бізнес об’єднався заради того, аби туристи знову їхали сюди на відпочинок. Він пасуватиме тим, хто скучив за мандрівками в лісі, майстер-класами та кулінарними дегустаціями.

«Садиба, де можуть зупинитися туристи, розташована в лісі, де не так багато людей. Гості мають можливість готувати собі самі. Є кухня, обладнання й інші необхідні умови. Крім того, у нас є овеча ферма, де ми пропонуємо дегустацію сирів та приготовану в печі баранину. Є екоферма, де можна побачити африканських та іспанських кіз, спортивних коней та інших свійських тварин. Усі вони приручені, дають себе погладити. Особливо це подобається дітям», – розповідає голова туристичного кластеру «Бойківський колорит», підприємець Оксана Клебан.

Оксана Клебан

На Долинщині можна замовити мандрівку «Карпатським трамваєм» та екскурсію у «Центр спадщини Вигодської вузькоколійки» – єдиний інтерактивний візит-центр в Україні. Там можна придбати сувеніри й дізнатись про історичну та культурну спадщину Бойківщини. Туристам пропонують також відвідати еко-садибу «Бойківські світанки».

«Ми запрошуємо до бойківської хати, якій понад 120 років. Її відновили, залишили давній інтер’єр, одяг. У ній туристам можна фотографуватись. Тут господиня запропонує гостям посмакувати стравами з грибів», – додає голова туристичного кластеру.

Тим часом у садибі «Дарваїв Кут» мандрівникам запропонують бойківські страви за рецептами столітньої давнини. Страви, каже Оксана Клебан, приготовані переважно з картоплі. Саме тут кілька років тому зародився фестиваль «Бойківські бульбяні пироги».

«На Бойківщині хліб раніше був лише житній, несмачний. Він був кислим, бо пшениця тут не росла через суворі зими. Тому наші страви варили переважно з картоплі, квасолі, капусти… Нині ми пропонуємо майстер-класи з приготування бойківського борщу «хамулянка» із листя зеленого буряка, з яким ми зайняли перше місце на фестивалі борщу на Полтавщині. Також, готуватимемо ущибки, якими у давнину заміняли хліб. Їх випікають на соді з кислим молоком. Усе в нас можна побачити і скуштувати», – говорить Оксана Клебан.

Окрім того, туристи у супроводі місцевої знахарки можуть піднятися на гору Лиса, щоб назбирати карпатських трав, ягід і грибів. Ще один маршрут варто здолати до місцевого лісництва, щоб побачити справжніх зубрів і обов’язково піднятися на полонину Щавна. За словами тутешніх старожилів, з цієї полонини видно пів світу.

«Туди нещодавно зробили дорогу. Ця полонина відкрита. Ми пропонуємо там приготувати чир (тутешній банош) і спостерігати, як заходить сонце. Там надзвичайні краєвиди. На цій полонині гості, за бажанням, можуть залишись на ніч», – зазначає Оксана Клебан.

Вона каже, що три дні на Бойківщині за системою «все включено» обійдуться орієнтовно у 1400 гривень з однієї особи.

КАРПАТИ І ДВА ВЕСЛА

Любителям активного відпочинку в Карпатах на Яремчанщині цього літа пропонують одразу 4 тури: «Рафтинг плюс 2061 метр», «3D-екстрим», «Карти, гори і 2 весла» та «20 км екстриму на Пруті». Усі ці маршрути поєднані з веломандрівками, походами в гори, квадроциклами, лазнею, чанами та дегустацією карпатської кухні.

«Це мікс, але ядром кожного туру є активний відпочинок у Карпатах», – стверджує автор турів і власник Центру активного відпочинку «Скита Рафтинг» Олег Молдавчук.

Олег Молдавчук

За його словами, вартість такого туру – близько 3 тисяч гривень з особи. Сюди входять дві ночівлі, сніданки і вечері, додаткові мандрівки, послуги рафттгіда і фотозйомка вікенду.

«Ми дуже гнучкі. Тури пропонуємо для групи туристів від двох і до двадцяти осіб. Тур «Карти, гори і 2 весла» призначений для двох пар, або для сім’ї з чотирьох осіб. Гостей зустрічаємо на залізничному вокзалі, або чекаємо їх приїзду власним транспортом у наш регіон: Ворохта, Яремча. Поселення пропонуємо у зелених садибах, на вибір. У такий спосіб наші гості відчують локальний колорит.

Одного дня у турі передбачений сплав на річці Чорний Черемош. Це – 8,5 км на ділянці від Дземброні до села Красник. Чорний Черемош – одна з найбільш повноводних річок в Україні. Туристів вона вабить упродовж всього року, бо тут є цікаві пороги. До послуг гостей – човни і байдарки. У переліку атракцій першого дня – веломандрівка або квадро-екстрим у гори, щоби побачити чудові краєвиди Ворохти. Після вечері – лазня або чани.

Другий день пропонуємо сплав річкою Прут, на ділянці Татарів-Микуличин. Цей сплав особливий тим, що його організовують люди, які виросли на цій річці і знають усі її примхи. Прут дозволяє побачити Яремчанщину з іншого боку. Ви бачите скелі, ліси, неповторні пейзажі, які на лісовій стежці неможливо знайти. Пороги на Пруті найбільш екстремальні, особливо на ділянці Ямна-Яремче і до водоспаду Пробій. Цей тур для тих гостей, які хочуть відчути максимальний адреналін. І він не поступається тому, який відчувають на річках Америки, Туреччини та Європи. У нас 3 і 4 категорія складності у повноводному Пруті. Це – захоплива мандрівка», – стверджує Олег Молдавчук.

Він зізнається, екстремали ніколи не засиджуються вдома. Тож попит на ці тури почався ще навесні.

«Ми вже півтора місяці працюємо повноцінно. Люди приїжджають власним авто і нічого не бояться. Природа, свіже повітря, річка – це здоров’я. У цій історії головне – укріпляти імунітет, а ми в цьому допомагаємо», – зазначає Олег Молдавчук.

За його інформацією, після червневої повені тут розчистили дороги дуже швидко. Вже наступного дня вони стали доступними для туристів.

УЛЬОТНІ ВІКЕНДИ БІЛЯ ДНІСТРА

Кому в післякарантинний період бракує повітря, варто поїхати до Дністровського каньйону. На Тлумаччині тепер обіцяють відмовитись від щорічного проведення фестивалю «Свято Неба» і робити його стільки, скільки буде охочих політати на параплані. Програму відпочинку так і називають – «Ульотні вікенди».

«Відірватись від землі нині є бажанням майже кожного. І це не лише знятись у небо на літаку, а відчути справжній політ птаха. Раніше, на нашому фестивалі «Свято Небо» збиралось до 2 тисяч осіб. Охочі могли політати на параплані у тандемі з інструктором над Дністровським каньйоном. Тепер через заборону масових заходів ми не можемо проводити фестивалі. Тому вирішили запропонувати менші тури. Тобто, кожна компанія, об’єднавшись, може організувати своє «Свято Небо» у будь-які вихідні, попередньо домовившись з інструктором. Свято буде можливим навіть тоді, коли охочих політати буде лише двоє», – обіцяє директор «Дністровського регіонального ландшафтного парку імені Сергія Дідича» Михайло Ковтун.

Михайло Ковтун

За його словами, інструктори оберуть політ у селах Одаїв чи Ісаків. Все залежатиме від погоди та напрямку вітру. Вже після параплана на гостей чекатимуть сплави Дністром та екскурсії від директора нацпарку.

«Колеги запропонували мені розробити індивідуальні екскурсії. Адже люди хочуть більше пізнавати Дністровський каньйон і етнокультуру Покуття. У нас є багато цікавих історій, людей, легенд. Тож я пропоную екскурсію до Одаївського печерного комплексу. Також, у біля Раковця (село в Городенківському районі – авт.) є мальовничі схили, ліс. Торік ми розробили цікаву стежку від Хмелевої до Чернелицького замку. Ця екостежка багата на флору і фауну. Дві сім’ї бобрів, які там живуть, популяція скельного дуба, а ще – два австрійські доти, – усе пропонуємо побачити на власні очі», – каже Михайло Ковтун.

Окрема програма чекає тих, хто хоче відчути себе вікінгами на дракарах. Це дерев’яні кораблі, створені за давніми кресленнями. Вони кататимуть туристів у цьому сезоні на Дністрі.

«Спочатку ми хочемо запропонувати сплавитись Дністром людям, які займаються відтворенням історичного фехтування, реконструкціями, щоб зробити гарні знімки. А на берегах Дністра буде також стрільба з лука, середньовічна кухня. Нині ми напрацьовуємо цю програму, коли туристу буде максимально комфортно і, водночас, він зможе відчути дух середньовіччя», – розповідає директор нацпарку.

На екскурсійні групи вже очікує 9-метровий дракар. Його залучатимуть і для соціальних проєктів. Нині, каже Михайло Ковтун, на Тлумаччині з нетерпінням чекають дітей.

«На території Тлумаччини є два дитячі табори. Дуже хочемо, щоб їх запустити. Дітям треба розвиватись, пізнавати навколишній світ, спілкуватись і проводити час не лише за комп’ютером. Дітям украй потрібна активність, щоб відновити свої сили після карантину», – зазначає Михайло Ковтун.

За його інформацією, у червні повінь трохи призупинила приїзд гостей до Дністра. Та сьогодні тут активно відпочивають уже кілька груп.

ПОДОРОЖІ З ПЕРЧИКОМ І ДО ПЕКЛА

Для молодих людей теж є захоплива програма подорожей у Карпатах. Такі тури зародились у турагентстві «Світи». Їх автори пропонують кількаденні походи в гори, з ночівлею просто неба, з навчанням скелелазінню та з екстремальними випробовуваннями.

Наталія Гугіль

«У Франківську є дуже багато фірм, які роблять подібний продукт і беруть туристів з дітьми. У них постійно випадав контингент молодого віку, який ще не має дітей. Сучасна молодь – дуже вимоглива. Вона не може зрозуміти, коли дитина просить санітарну зупинку кожні півтора години, або що дитину може закачати. З молоддю такі проблеми відпадають. Відтак, ми подумали, що для такого туриста поки що нема пропозицій, які б їм підходили. І, як кажуть, влучили в точку. У нас є велика кількість постійних клієнтів, які впродовж року подорожували з нами більш як вісім разів», – розповідає екскурсовод «Світів» Наталія Гугіль.

За її словами, нині турагентство розробляє нову опцію – доїзд туристів на власному автотранспорті, бо автобус передбачає поїздку у закритому просторі. Тож молоді люди самотужки доїжджають до початкової точки маршруту, а далі рухаються з провідником.

«Календар походів уже створений. У липні ми пропонуємо 8 маршрутів як одноденних, так і дводенних. Цього сезону акцент – Карпати», – зазначає Наталія Гугіль.

До послуг відважних – маршрут «highway to hell», який пропонує потрапити просто в «Пекло».

«Так, є таке місце в масиві Горгани. Воно глибочезне. За легендою, у це «Пекло» скидали войовничих загарбників, вижити в урвищі було нереально», – зазначає екскурсовод.

Подорож на ЗІЛах до Манявського водоспаду та інші мандрівки завжди завершуються спільним пікніком, який зближує молодих людей. Кажуть, так вони знаходять і друзів, і навіть роботу. Ночівля, переважно, у наметах.

«Наш новий маршрут називається «Карпати з Перчиком». Його пропонуємо для туристів з інших регіонів. З Івано-Франківська їдемо до Яремчі, а звідти – на полонину «Перці». Там є майстер-класи, є що поїсти, випити. Цікава опція – селфі з овечками. Там чудові краєвиди. Наступного дня пропонуємо відвідати водоспад «Гук» і мандруємо на давнє святилище «Білий камінь». Там у нас заплановане скелелазіння з інструкторами. З ними туристи можуть підкорити двадцятиметрову скелю», – стверджує Наталя Гугіль.

Для охочих займатися скелелазінням турагенція передбачила все необхідне спорядження. Від туристів – лише бажання і зручне взуття, яке не ковзатиме по камінню. Нині «Світи» розпочали так звані «вільні екскурсії», коли туристи подорожують і платять стільки, скільки можуть. Все, кажуть, для того, аби струснути молодь у післякарантинний період.

ЕТНОШОПІНГ НА КОСІВЩИНІ

Для любителів мандрівок із шопінгом, найкраще підійде подорож на Косівщину. Тут можна придбати не лише унікальну вишиванку, але й косівську кераміку, яка цього року увійшла до переліку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО.

«Косів давно є центром торгівлі. Туристи знають Гуцульщину завдяки Косівському базару – ринку, який працює лише раз на тиждень. Якраз там наші майстри можуть реалізувати свою продукцію. Це різноманітні вироби з дерева, декоративного і практичного призначення, кераміка, яку в нас представляють близько 70 майстрів, вишивка, ліжникарство та інше», – розповідає завідувачка Косівського музею народного мистецтва та побуту Гуцульщини Вікторія Яремин.

Вікторія Яремин

За її словами, косівські майстри готові займатись і спілкуватися з туристами безпосередньо на майстер-класах.

«Наші керамісти, які надають такі послуги, мають переважно родинний бізнес. Коли приїжджають гості, відразу кілька майстрів родини з ними працюють, щоби приділити увагу кожному. Хтось демонструє роботу на гончарному крузі, інші оглядають приватний музей, де представлені їхні вироби, а хтось уже вчить гостей розписувати косівську кераміку. Я б порадила мандрівникам ще побачити, як робляться ліжники в селі Яворів, навчитися прясти на веретені і працювати на верстаті. Цим у нас займаються не лише жінки, але й чоловіки. А ще у нас можна відвідати майстер-класи з різьби по дереву, малярства на склі, навчитися бондарства – виготовлення дерев’яного посуду бочковидної форми. В Україні можна на пальцях порахувати, де ще можна побачити це ремесло», – розповідає Вікторія Яремин.

Також на Косівщині можна навчитись пов’язувати хустки та перемітки, довідатись про чоловічу та жіночу моду на Гуцульщині і зробити фото у гуцульських строях. Окрім майстер-класів, каже Вікторія Яремин, у Косові туристи можуть зануритись у сільське життя, де варто вміти не лише запалити ватру, а навіть навчитись доїти корову та козу.

«Переважно туристи поєднують майстер-класи з іншими атракціями. До прикладу, з гастромаршрутами. У селі Яворів ми пропонуємо оглянути гостям місцеву сироварню, де готують надзвичайно смачні сири – гауду, пармезан, качоту та гуслінку (традиційний кисломолочний напій – авт.). Тут передбачено огляд процесу створення продукту і дегустацію. Усе це допомагає нашим гостям пізнати справжню Гуцульщину», – переконана Вікторія Яремин.

Нині місцеві переконані, що Косівщина – це найкраще місце для сімейного відпочинку у посткарантинний період. Після червневої повені тут відновлено всі дороги. Господарі зелених садиб уже приймають відпочивальників, а гіди пропонують різноманітні веломандрівки, походи в гори, подорожі до пам’яток історії та архітектури, гастротури і майстер-класи, які будуть тут і безпечними, й пізнавальними.

Ірина Дружук, Івано-Франківськ