Як виглядає сьогодні "нова реальність" на курортах Туреччини

Туреччина дарує світовому туризму надію на швидке одужання

За Туреччиною сьогодні з неабиякою цікавістю спостерігає увесь світ. У разі успіху з відкриттям кордонів для іноземних туристів, її досвідом скористаються десятки інших країн. Саме з Туреччини і розпочнеться відновлення світового туризму. Це добре розуміють місцеві готельєри та туроператори, які кілька місяців активно готувалися до прийому іноземних туристів у нових постепідемічних умовах.

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9-а ранку. У сонячній Анталії уже +33 у тіні, а вдень температура сягає до +38 і вище. Але незважаючи на ідеальну погоду та пік літнього сезону (початок липня), у центрі міста незвично порожньо. Наша група викликає неабияке здивування у місцевих – невже з'явились перші туристи? Коронавірус зробив свою справу і у Туреччині, яка першою відкрилася для іноземних туристів. Більшість готелів у Белеку (найреспектабельнішому курорті країни) почали відкриватися лише на початку липня, а деякі, швидше всього, цього сезону не відкриються взагалі.

Турецькі готелі ціни цього року не підніматимуть

Голова Асоціації готельєрів Середземноморського регіону Туреччини Еркан Ягджі випромінює впевненість перед українськими журналістами, але точних цифр – скільки готелів не відкриються цього сезону в Анталії – так і не говорить. Не називає він і суми витрат, які сьогодні місцеві готелі змушені вкладати у дезинфекцію приміщень та безпеку туристів (маски персоналу, захисні екрани у ресторанах та барах). "Наші витрати на заходи безпеки та санітарії аж ніяк не вплинуть на цінову політику турецьких готелів, у цьому можете не сумніватися – ми не можемо піднімати ціну, коли туристів і так небагато", - зазначив він. І це справді так. Один з найвідоміших готелів Анталії п'ятизірковий Xanadu Resort, який входить до групи OTI Holding, вирішив до кінця сезону залишити минулорічний прайс. "Ми сподіваємося, що цього сезону до нас приїдуть туристи не лише з України, але й Росії та більшості країн Європи, хоча не знаємо коли саме це станеться, тому наше завдання – втримати персонал та пережити цей рік", - говорить генеральний менеджер готелю Хакан Йилмаз. За його словами, уже з 15 липня до Туреччини зможуть приїхати туристи з Англії, а з кінця липня польські.

Справжній пік сезону у Туреччині прогнозують на вересень-жовтень, а працювати місцеві готелі збираються ще й у листопаді.

Xanadu Resort одним з перших у Туреччині отримав сертифікат «Save Tourism»

Для того, аби до Туреччини цього року приїхали іноземні туристи, місцевим готелям довелося виконати величезну роботу. Кожному для його відкриття потрібно було отримати спеціальний Сертифікат безпеки "Save Tourism", розроблений міністерством культури і туризму Туреччини. І не просто заплатити за його використання символічну суму у 200 турецьких лір (близько 30 доларів), але й дотримуватися усіх 132 пунктів Протоколу безпеки для готелів, який розробило МОЗ Туреччини. Серед них є вимоги, аби гостям обов'язково проводився температурний скринінг, а персонал працював виключно у масках, шлемах та рукавичках, у готелях має проводитись щоденна дезинфекція кімнат, ресторанів, фітнес та спа-центрів, дистанція між лежаками на пляжах 1,5 метри. Сертифікати безпеки турецьким готелям надають лише після вердикту авторитетних консалтингових компаній, які до речі, перевірятимуть дотримання

Протоколу ще кілька разів протягом року.

Як виглядає безпечний туризм у епоху коронавірусу

Ситуація на туристичному ринку змінюється неймовірно швидко. Такого ще не траплялося, аби правила в'їзду/виїзду до країни змінювалися протягом доби. З 23 країн, куди можуть сьогодні в'їжджати українці, реальних, де зазвичай відпочивають туристи, всього 6 – Албанія, Туреччина, Чорногорія, Хорватія, Єгипет та Туніс. З них Чорногорія, Єгипет, Албанія та Туніс віднесені до червоного списку, тобто після повернення з відпочинку українським туристам доведеться пройти 14-денну обсервацію. Тому туроператори ставку сьогодні роблять на 2 країни – Туреччину та Хорватію.

Туреччина до в'їзду іноземних туристів готувалася кілька місяців. Як зазначила директор компанії Coral Travel Тетяна Прокопенко, «сьогодні Туреччина готова до нового сезону за найвищими стандартами безпечного відпочинку: трансфери за новими правилами, дезінфекція автобусів, усі готелі, що приймають наших туристів, отримали «сертифікати здорового туризму» для прийому гостей в умовах COVID-19». Про нові правила і заходи безпечного туризму у Туреччині активно розповідають усі – від туроператорів і готельєрів до місцевих гідів.

І все це помітно неозброєним оком. Туреччина довго вирішувала, на яких умовах пускати іноземних туристів – з тестом на коронавірус, чи експрес-тестом в аеропорту прибуття. Зрештою, зрозуміли, що за таких умов бажаючих приїхати на відпочинок буде небагато і вирішили приймати туристів без тестів. Але є і застереженнями. В усіх аеропортах Туреччини пасажири проходять непомітний для них температурний скринінг.

Тепловізори вимірюють температуру пасажирів в усіх міжнародних аеропортах Туреччини

Далі вимірювання температури безпосередньо на в'їзді до готелю. Увесь багаж туристів перед їх заселенням до номерів проходить дезинфекцію. Але однією з найголовніших умов для в'їзду іноземних туристів до Туреччини має бути страховий поліс, який покриватиме лікування у Туреччині у випадку хвороби під час відпочинку. Такий поліс можна придбати онлайн до перетину кордону, але деякі з українських туроператорів включили його до своїх турпакетів по Туреччині. "Усі наші туристи, які вибрали відпочинок у Туреччині, мають у турпакеті і страховий поліс, який покриває витрати у разі захворювання на COVID-19 під час відпочинку, за нього не потрібно доплачувати окремо. А туристам, що оформили тур раніше, буде наданий оновлений поліс, який включає лікування від COVID-19 у країні перебування, без доплат - розповідає директор Coral Travel Тетяна Прокопенко.

Також туроператори радять при купівлі туру придбати поліс від невиїзду, тоді турист буде захищений від фінансових втрат у випадку захворювання на COVID напередодні відпустки.

У готелі Xanadu Resort нам показали спеціальний бокс, який облаштований для тих, у кого можуть виявити ознаки COVID-19. Його обслуговування здійснюватиме спеціально підібраний персонал, який перевдягатиметься для цього в окремому приміщенні поруч з боксом. Там же відбуватиметься дезинфекція та знезараження усього одягу. У разі контакту із хворими на COVID, туристи перебуватимуть у цьому боксі усі 14 днів карантину. І саме для подібних випадків буде застосована страховка.

Карантинний бокс у готелі Xanadu Resort

"Нова туристична реальність" у турецькому варіанті

Головна новина про відпочинок у Туреччині – у масках у готелях ходити не потрібно, а у морі ніхто не вимірює соціальну дистанцію між туристами. На кожному кроці є санітайзери, на які місцеві готелі не шкодують грошей.

Ще один міф про Туреччину, який сьогодні з легкістю можна розвіяти у будь-якому з місцевих готелів Анталії – відміна системи "шведський стіл". Про це донедавна багато писали як у місцевій пресі, так і в українській. Насправді ж сьогодні все виглядає інакше. Ніхто у Туреччині не збирається ліквідовувати систему "все включено" та відмовлятися від "шведських столів". Усіх скептиків треба розчарувати – "шведські столи" у турецьких готелях успішно пережили коронавірус та продовжують неабияк тішити туристів. До речі, готельєри уже помітили цікаву тенденцію – туристи відтепер залишають менше їжі на тарілках, адже порції самі не накладають.

«Шведські столи» у готелях мають відтепер захисні екрані

Готель RIXOS Premium Belek один з небагатьох у Туреччині, який працював і під час пандемії. "У нас проживали близько 20 клієнтів, які захотіли провести обсервацію саме у

нашому готелі, тому ми і вирішили не закриватися на цей період", - розповіла менеджер з продажів готелю, українка Олена Подорожна. За її словами, сьогодні у готелі особливим попитом користуються вілли, які мають окремий вхід та вихід до басейну.

Вони розміщені подалі від основного корпусу у сосновому лісі. Повноцінне відкриття RIXOS Premium Belek відбулося лише у середині червня, коли окрім місцевих туристів, тут з'явилися й іноземні. Спочатку це були казахи, а потім і українські туристи.

"Шведський стіл" у цьому готелі ніхто не відміняв, змін тут є лише дві – всюди у ресторанах страви накладають не самі туристи, а персонал готелю (кількість та якість страв від цього не змінилися), а ще – у ресторанах та барах з'явилися спеціальні захисні екрани.

На пляжі намагаються дотримуватися соціальної дистанції. Відстань між лежаками відтепер складає півтора метри, а всі рушники видаються запакованими. У готелях залишили анімацію, але безконтактну.

На пляжі та біля басейнів у RIXOS Premium Belek зберігають дистанцію, а персонал працює у масках

Увечері замість звичних щоу-розваг, відтепер пропонують акустичні концерти, що виглядає досить стильно і не менш цікаво для туристів. Усі ці зміни не впливають на якість послуг, які продовжують залишатися у Туреччині на високому рівні.

За Туреччиною сьогодні з цікавістю спостерігають десятки країн світу, для яких туризм є одним з пріоритетів розвитку і від якого залежить розвиток економіки. Якщо сплахів епідемії від іноземних туристів вдасться уникнути, у світового туризму з'явиться надія – надія на швидке одужання.

Юлія Седлецька (Анталія-Київ)