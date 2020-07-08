SkyUp запровадила онлайн-реєстрацію на свої рейси

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines відтепер пропонує послугу онлайн-реєстрації на свої рейси з Києва, Одеси, Львова, Харкова та Запоріжжя.

Про це перевізник повідомляє у Facebook.

"Обіцяли – зробили. Тепер у нас з’явилася онлайн-реєстрація. Вона діє для рейсів SkyUp Airlines з Києва, Одеси, Львова, Харкова та Запоріжжя. А ще ви можете зареєструватися онлайн, якщо летите на відпочинок з нашими партнерами-туроператорами", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що реєстрація відкривається за 48 годин до вильоту і закривається за 5 годин до початку рейсу.

Для того, щоб здійснити реєстрацію онлайн, необхідно зареєструйтеся як користувач на www.skyup.aero. Потім ввести прізвище та номер бронювання чи квитка.

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"Якщо ви вже зареєстрований користувач, заходьте у вкладку "Бронювання". Якщо ви летите у подорож з туром, введіть прізвище та номер ваучера у вкладці "Мій квиток", – пояснюють в авіакомпанії.

Також додають, що у випадку онлайн-реєстрації і подорожі лише з ручною поклажею в аеропорту необхідно одразу прямувати на митний контроль. А якщо є багаж, то потрібно здати його на стійках самостійного здавання багажу (Drop Off) або на стійках реєстрації на рейс.

Український лоукостер SkyUp Airlines було засновано в червні 2017 року. Польотну програму почав здійснювати в травні 2018-го. Авіакомпанія виконує рейси як на регулярній, так і чартерній основі. За другий рік польотів SkyUp здійснив 10 940 рейсів та перевіз 1 721 221 пасажира, подвоївши свої минулорічні результати: 5 203 рейси та 870 000 пасажирів відповідно.