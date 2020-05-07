У Вінниці облаштовують алею-вишиванку

У вінницькому парку «Дружби народів» у межах реалізації проєкту-переможця конкурсу «Бюджет громадських ініціатив» облаштовують алею-вишиванку.

Про це повідомив заступник Вінницького міського голови Андрій Очеретний на своїй сторінці у Facebook.

«Восени 2019 року одним з переможців конкурсу «Бюджет громадських ініціатив Вінницької міської ОТГ» визнано малий проект №36 «Вишенська «Вишиванка». Проєктом передбачається осучаснення та оновлення однієї з алей парку «Дружби народів» у вигляді орнаменту вишиванки. Роботи з покращення благоустрою цієї території здійснюються та вже на стадії завершення», – йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, вартість проєкту становить близько 200 тис. грн. Це один із 12 проєктів-переможців конкурсу «Бюджет громадських ініціатив Вінницької міської ОТГ».

Звершення робіт з облаштування «Вишенської «Вишиванки» очікується упродовж місяця. Наразі триває вкладання покриття доріжок – візерунок із різнокольорової тротуарної плитки матиме вигляд українського національного орнаменту.

Фото: Вінницязеленбуд